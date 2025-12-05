Indigo Crisis: आँखों में आंसू, हाथों में हॉकी स्टिक... दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे मासूम खिलाड़ियों का दर्द

Indigo Crisis: हम कल रात से निकले हुए हैं...रात 12 बजे निकले थे...नींद खराब हो गई सारी...ये सारी बातें रोते हुए 6 से 15 साल के बच्चों ने कहीं, जो इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें लेट और रद्द होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. पंजाब से आए ये खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक्स के साथ, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सपना लेकर निकले थे. एक बच्चे ने बताया कि वे कल रात 12 बजे से घर से निकले हुए हैं और यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं.

आँखों में आंसू, हाथों में हॉकी स्टिक... दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे मासूम खिलाड़ियों का दर्द



फूट-फूटकर रो पड़े खिलाड़ी

बच्चों का यह दर्द तब और गहरा हो गया, जब बातचीत के दौरान उनमें से दो खिलाड़ी फूट-फूटकर रोने लगे. उनकी आँखों में सिर्फ टूर्नामेंट में खेलने की चाहत नहीं, बल्कि घंटों के इंतजार, भूख और अधिकारियों की ओर से कोई मदद न मिलने की निराशा थी.एक बड़े खिलाड़ी ने बताया कि वे पंजाब से आए हैं और इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी चिंता नहीं कर रहा है.

इंडिगो संकट दूर करने को कदम उठाएंगेः सरकार

इंडिगो के विमान संकट पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार बातचीत कर रही है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित शेड्यूल को फिर से शुरू करने और लोगों की परेशानी कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे.

इंडिगो ने मांगी माफी

इंडिगो ने सभी यात्रियों से माफी मांगी और हाल के दिनों में हुई परेशानी को स्वीकार किया है. कंपनी ने माना है कि उन्हें गंभीर ऑपरेशनल संकट का सामना करना पड़ा, जिससे कई फ्लाइट्स कैंसिल हुईं और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. आज का दिन सबसे ज्यादा कैंसिलेशन वाला दिन हो सकता है, क्योंकि सिस्टम को दोबारा ठीक किया जा रहा है.