संसद में गूंजा इंडिगो फ्लाइट कैंसिल का मामला, सांसदों ने बढ़ते हवाई किराए पर भी जताई चिंता 

इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का मामले को लेकर संसद के नागरिक उड्ड़यन मामलों के संसदीय समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और अगले 24 घंटे में इसका सकारात्मक नतीजा दिखेगा.

नई दिल्ली:

देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी तादाद में उड़ानें रद्द होने का मामला आज संसद में भी गूंजा. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का मसला उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में इस एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द हुई हैं. उन्होंने कहा कि यह एक अहम और गंभीर मसला है, क्योंकि हफ्ते के आखिर  में कई सांसदों को फ्लाइट पकड़नी होती है. इसके अलावा लोगों को भी जाना होता है. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 180 के तहत नोटिस देकर नागरिक उड्डयन मंत्री से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की. प्रियंका ने कहा कि देश में दो बड़ी एयरलाइंस की मोनोपाली है. इसकी वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कत होती है  कभी भी फ्लाइंट कैंसिंल हो जाती है तो कभी एयर फेयर बढ़ जाता है.

 

इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने हवाई उड़ानें रद्द होने के मसले पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की है और उनसे कहा है कि सांसद और लोग इस बारे में उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वहीं, संसद के नागरिक उड्ड़यन मामलों के संसदीय समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और अगले 24 घंटे में इसका सकारात्मक नतीजा दिखेगा. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी देशभर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो मैनेजमेंट के साथ विस्तृत बैठकें की हैं. सूर्या ने विश्वास जताया कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी.

कांग्रेस सांसद जेबी मैथर ने बढ़ते हवाई किराए पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और किराए को नियंत्रित करने के सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से लोगों को परेशानी हो रही है. महाराष्ट्र से शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बढ़ता हवाई किराया लोगों के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि बढ़ते हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए. इंडिगो की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने पर चिंता जताते हुए टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि त्योहारों के दौरान एयरलाइंस अपने किराए बढ़ा देती हैं, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

वहीं, कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है. राजद के सांसद अभय कुशवाहा ने भी एयरलाइंस कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी त्योहारों का मौसम आता है, एयरलांइस कंपनियां आम आदमी को लूटने में लग जाती है . उन्होंने मांग की कि बढ़ते हवाई किराए पर लगाम लगनी चाहिए. चाहे फ्लाइट कैंसिल होने का मसला हो या बढ़ते हवाई किरायों का. आम जनता और जनता के नुमांइदे सभी इस समस्या से परेशान है. ये पहली बार नहीं है जब बढ़ते हवाई किरायों का मुद्दा संसद में उठा है. इससे पहले भी सांसद इस मुद्दे को सदन के सामने उठा चुके हैं.   

