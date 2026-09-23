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छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान की पीट-पीटकर हत्या; मिजोरम में मामूली सड़क विवाद बना जानलेवा, 8 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में तैनात असम रेजिमेंट का एक जवान छुट्टी पर अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में एक मामूली ट्रैफिक विवाद उसकी मौत की वजह बन गया. मिजोरम के कोलासिब जिले में रोड रेज की घटना के दौरान कथित तौर पर युवकों के एक समूह ने 29 वर्षीय जवान जकारिया लालह्रियाटलुआंगा की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

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छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान की पीट-पीटकर हत्या; मिजोरम में मामूली सड़क विवाद बना जानलेवा, 8 गिरफ्तार
छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान की पीट-पीटकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 8 गिरफ्तार
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  • छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान की हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार
  • मिजोरम में सड़क विवाद; असम रेजिमेंट के जवान की पिटाई से मौत
  • जम्मू-कश्मीर से छुट्टी पर आया जवान घर पहुंचने से पहले मौत, साथी सैनिकों ने दी अंतिम विदाई
क्या इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी?
गुवाहाटी:

मिजोरम के कोलासिब जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां छुट्टी पर घर लौट रहे भारतीय सेना के एक जवान की रोड रेज के बाद कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 29 वर्षीय जकारिया लालह्रियाटलुआंगा जम्मू-कश्मीर में असम रेजिमेंट में तैनात थे और अवकाश पर अपने घर लौटे थे. रास्ते में एक मामूली यातायात विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है. पुलिस ने मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

छुट्टी पर घर लौट रहे थे जवान

जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय जकारिया लालह्रियाटलुआंगा असम रेजिमेंट में तैनात थे और जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे. वह छुट्टी पर अपने गृह जिले कोलासिब के न्यू बुइलुम गांव लौट रहे थे. बताया गया है कि उन्हें आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे से उनके मित्र जॉन लालतानपुइया लेने पहुंचे थे. इसके बाद दोनों ट्रक से अपने गांव की ओर जा रहे थे.

मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप

पुलिस के अनुसार, बुआल्पुई गांव के पास काउनपुई कस्बे से पिकनिक मनाकर लौट रहे कुछ युवकों और जवान के बीच सड़क पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत में यह एक मामूली यातायात विवाद था, लेकिन देखते ही देखते मामला झगड़े में बदल गया. आरोप है कि युवकों के समूह ने जवान और उनके मित्र पर हमला कर दिया.

मौके पर हुई जवान की मौत

हमले में जकारिया लालह्रियाटलुआंगा को गंभीर चोटें आईं और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं ट्रक चला रहे उनके मित्र जॉन लालतानपुइया को मामूली चोटें आई हैं. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

8 आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में से छह को कोलासिब जिला जेल में रखा गया है, जबकि दो नाबालिगों को किशोर गृह भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

आरोपियों की पहचान उजागर करने की मांग

मंगलवार को न्यू बुइलुम गांव के बड़ी संख्या में लोग कोलासिब जिला जेल के बाहर एकत्र हुए. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने जेल में बंद छह आरोपियों को बाहर लाकर लोगों को उनके चेहरे दिखाए.

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

जकारिया लालह्रियाटलुआंगा के निधन से उनके गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार उनके साथी सैनिकों की मौजूदगी में सैन्य सम्मान के साथ किया गया. अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे.

जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है. शुरुआती जांच में रोड रेज से जुड़ा विवाद सामने आया है, लेकिन घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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