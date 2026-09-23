कालकाजी गैंगरेप की घटना के बाद लेडी श्रीराम ने शुरू की ऑनलाइन क्लासेज, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

दिल्ली के 'लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन' ने बुधवार के लिए क्लासेज को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है. इससे पहले मंगलवार को कॉलेज ने रेगुलर क्लासेज रद्द कर दी थीं. कॉलेज के पास एक पार्क में 17 साल की लड़की के साथ कथित रेप की घटना के बाद कॉलेज ने यह फैसला लिया है. कॉलेज का कहना है कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सोमवार की शाम कालजाजी मंदिर इलाके में आस्था कुंज पार्क के अंदर तीन आरोपियों ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया.

वारदात वाली जगह कॉलेज से सिर्फ दो किलोमीटर दूर है. इस घटना ने स्टूडेंट्स और कॉलेज कम्युनिटी के बीच इलाके और उसके आस-पास सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

यह एक दुखद सच्चाई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजधानी में यौन उत्पीड़न के मामलों की तादाद पिछले 10 दिनों में लगभग चार है.

कॉलेज ने क्या कहा?

एजेंसी के मुताबिक, कॉलेज की प्रिंसिपल कनिका के. आहूजा ने कहा, "इस दुखद घटना के बारे में पता चलने के बाद हमने क्लास रद्द कर दीं. हमारे छात्राओं की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे जरूरी है. हमने अपने फैकल्टी मेंटर्स और कॉलेज काउंसलर से कहा है कि वे किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर छात्राओं की मदद के लिए उपलब्ध रहें."

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में मंगलवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक शख्स पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया था.

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