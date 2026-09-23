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IIT बॉम्बे सुसाइड केस: जांच के बीच छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला, मृतक के फोन की भी हो रही जांच

जांच अधिकारी डिवाइस से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें साहिल की ChatGPT हिस्ट्री भी शामिल है, जिससे सामने आए आरोपों की पुष्टि की जा सके.

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IIT बॉम्बे सुसाइड केस: जांच के बीच छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला, मृतक के फोन की भी हो रही जांच
छात्र साहिल से जुड़े सुसाइड मामले में प्रोफेसर डूला को आरोपी बनाया गया है. (Photo: NDTV)
  • IIT बॉम्बे के छात्र साहिल से जुड़े सुसाइड मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है.
  • पिता की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का नाम शामिल है.
  • छात्रों के विरोध और आरोपों के बाद IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर डूला को डीन के पद से हटा दिया है.
जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है?

IIT बॉम्बे में साहिल वाकोडे से जुड़े सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, IIT बॉम्बे मैनेजमेंट ने जांच के दौरान प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया है. संस्थान के मैनेजमेंट ने पूरे मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. कमेटी से एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. जांच पूरी होने तक प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोडे के माता-पिता और उन छात्रों के बयान दर्ज किए, जो उसके एग्जाम हॉल और हॉस्टल में मौजूद थे और उसे जानते थे. जांच के हिस्से के तौर पर, जांच अधिकारी IIT बॉम्बे के प्रोफेसरों और दूसरे फैकल्टी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं. जल्द ही प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का बयान भी लिया जा सकता है.

सूत्रों का कहना है कि अगर और जानकारी की जरूरत पड़ी, तो साहिल के माता-पिता से दोबारा पूछताछ की जा सकती है. 

इस बीच, तकनीकी मदद से साहिल के लॉक आईफोन की जांच की जा रही है. पुलिस डिवाइस से डेटा निकालने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसकी ChatGPT हिस्ट्री भी शामिल है, जिससे दावों की पुष्टि की जा सके और घटनाओं का क्रम पता लगाया जा सके.

क्राइम ब्रांच चल रही जांच के तहत अब तक इकट्ठा किए गए बयानों, डिजिटल सबूतों और दूसरी चीजों की जांच कर रही है.

FIR में है प्रोफेसर डूला का नाम...

मामले में मृतक साहिल के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है. इसमें प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं. FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस मामले की जांच पवई पुलिस से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

ये भी पढ़ें: क्राइम ब्रांच करेगी IIT बॉम्बे में छात्र की मौत मामले की जांच, पिता ने लगाए हैं गंभीर आरोप

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