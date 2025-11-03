ये ऐतिहासिक... महिला विश्व कप जीत पर PM मोदी, शाह समेत कई नेताओं ने दी बेटियों को बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने आईसीसी विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों के विशाल अंतर से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया. 52 साल के विश्व कप के इतिहास में यह तीसरा मौका था जब भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची थी और इस बार 'हरमन ब्रिगेड' ने अपने शानदार प्रदर्शन से खिताब अपने नाम कर लिया. टीम की इस अविश्वसनीय सफलता से पूरे देश में जश्न का माहौल है.

खुशी के इस गौरवशाली अवसर पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने महिला टीम का अभिनंदन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश के कई शीर्ष राजनेताओं ने देश की इन बेटियों को उनकी असाधारण जीत और देश को गौरवान्वित करने के लिए हार्दिक बधाई दी है.

A spectacular win by the Indian team in the ICC Women's Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This… — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. हमारी खिलाड़ियों को बधाई. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी.'

Hats off to the world champion Team India.



It is a crowning moment for the nation, as our team lifts the #ICCWomensWorldCup2025, elevating India's pride to the skies. Your stellar cricketing skills paved the path of inspiration for millions of girls.



Congratulations to the… pic.twitter.com/fTP0gNoV3A — Amit Shah (@AmitShah) November 2, 2025

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा, 'विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम. यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम #ICCWomensWorldCup2025 जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा रही है. आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है. पूरी टीम को बधाई.'

ऐतिहासिक विजय...



विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन! देश वासियों को हृदयतल से बधाई!



आप सभी देश का गौरव हैं।



भारत माता की जय 🇮🇳 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 2, 2025

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, 'ऐतिहासिक विजय. विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन! देश वासियों को हृदयतल से बधाई! आप सभी देश का गौरव हैं. भारत माता की जय.'

हमारी बेटियाँ Champion हैं 🇮🇳



बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी।#WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊँची है।



साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! 🏆



देशवासियों को बधाई। बेटियों को… pic.twitter.com/onGJx8aiYO — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 2, 2025

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारी बेटियां Champion हैं. बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी. #WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है. साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है!. देशवासियों को बधाई. बेटियों को बधाई.'

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक एवं शानदार जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

फाइनल मुकाबले में टीम ने अद्भुत कौशल, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट टीम भावना का परिचय दिया। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव… — Nitish Kumar (@NitishKumar) November 2, 2025

बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक एवं शानदार जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. फाइनल मुकाबले में टीम ने अद्भुत कौशल, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट टीम भावना का परिचय दिया. पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है. भारत की बेटियों की ये ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करती रहेगी.'

Champions of the World! 🇮🇳🏆



Congratulations to the #WomenInBlue on their phenomenal triumph in the 2025 #WomensWorldCup. Really proud moment for Indian cricket.@BCCIWomen pic.twitter.com/4ld5iIPTuZ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 2, 2025

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'विश्व चैंपियन! #WomenInBlue को 2025 के #WomensWorldCup में उनकी शानदार जीत के लिए बधाई. भारतीय क्रिकेट के लिए वाकई गर्व का क्षण.'