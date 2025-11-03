विज्ञापन
ये ऐतिहासिक... महिला विश्व कप जीत पर PM मोदी, शाह समेत कई नेताओं ने दी बेटियों को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश के कई शीर्ष राजनेताओं ने देश की इन बेटियों को उनकी असाधारण जीत और देश को गौरवान्वित करने के लिए हार्दिक बधाई दी है.

ये ऐतिहासिक... महिला विश्व कप जीत पर PM मोदी, शाह समेत कई नेताओं ने दी बेटियों को बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने आईसीसी विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों के विशाल अंतर से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया. 52 साल के विश्व कप के इतिहास में यह तीसरा मौका था जब भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची थी और इस बार 'हरमन ब्रिगेड' ने अपने शानदार प्रदर्शन से खिताब अपने नाम कर लिया. टीम की इस अविश्वसनीय सफलता से पूरे देश में जश्न का माहौल है.

खुशी के इस गौरवशाली अवसर पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने महिला टीम का अभिनंदन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश के कई शीर्ष राजनेताओं ने देश की इन बेटियों को उनकी असाधारण जीत और देश को गौरवान्वित करने के लिए हार्दिक बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. हमारी खिलाड़ियों को बधाई. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी.'

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा, 'विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम. यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम #ICCWomensWorldCup2025 जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा रही है. आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है. पूरी टीम को बधाई.'

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, 'ऐतिहासिक विजय. विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन! देश वासियों को हृदयतल से बधाई! आप सभी देश का गौरव हैं. भारत माता की जय.'

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारी बेटियां Champion हैं. बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी. #WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है. साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है!. देशवासियों को बधाई. बेटियों को बधाई.' 

बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक एवं शानदार जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. फाइनल मुकाबले में टीम ने अद्भुत कौशल, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट टीम भावना का परिचय दिया. पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है. भारत की बेटियों की ये ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करती रहेगी.'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'विश्व चैंपियन! #WomenInBlue को 2025 के #WomensWorldCup में उनकी शानदार जीत के लिए बधाई. भारतीय क्रिकेट के लिए वाकई गर्व का क्षण.'

