Budget Friendly 5 Best Phones: मम्मी-पापा को देना है गिफ्ट? ये हैं 10 हजार में आने वाले दमदार स्मार्टफोन

Budget Friendly 5 Best Phones: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. पढ़ाई, काम, ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट हर काम फोन से ही हो जाता है. अगर आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं और आपका बजट 10 हजार रुपये के आसपास है, तो भी आपको शानदार कैमरा, दमदार बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस वाले फोन मिल सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 10 हजार के बजट में आने वाले ऐसे 5 स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, जो कीमत के हिसाब से बेहतरीन फीचर्स ऑफर करते हैं.

रेडमी 14C 5G

Redmi 14C 5G में 6.88 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए अच्छा एक्सपीरियंस देता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5160mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है. यह स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड HyperOS पर काम करता है और 5G सपोर्ट के साथ आता है.

पोको C75 5G

Poco C75 5G ₹10,000 से कम कीमत में 5G सपोर्ट और लंबी बैटरी लाइफ देने वाला एक अच्छा फोन है. इसका 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले और 5160mAh बैटरी रोजमर्रा के काम के लिए दमदार है. साथ में 50 MP का मेन कैमरा और 5 MP सेल्फी कैमरा भी मिलता है.

रियलमी C71

Realme C71 में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो सोशल मीडिया और वीडियो देखने के लिए अच्छा है. इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर मिलता है, जो सामान्य इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है. फोन में 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसकी 6300mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए फायदेमंद है. यह फोन Android बेस्ड यूजर इंटरफेस के साथ आता है.

टेक्नो स्पार्क गो 2

Tecno Spark Go 2 एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जिसमें 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर और 4GB रैम दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है. फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है. यह Android 15 बेस्ड HiOS 15 पर काम करता है और IP64 रेटिंग के साथ धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देता है.

रेडमी A5

Redmi A5 में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और पढ़ने के लिए बढ़िया है. इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर मिलता है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए सही है. फोन में 50 MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 5160 mAh की बैटरी मिलती है. यह फोन Android बेस्ड सिस्टम पर चलता है.