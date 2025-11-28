EXCLUSIVE: उनका बाल भी बांका हुआ तो ज़लज़ला आ जाएगा... NDTV से बोलीं इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अभी भले जेल में हैं लेकिन जेल से बाहर उन्हें लेकर तमाम तरह की अटकलों का बाजार गरम है. इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों को कहना है कि इमरान खान के साथ कुछ तो ऐसा किया गया है जिसे पाकिस्तान सरकार छिपा रही है. इन तमाम अटकलों को पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की चुप्पी की वजह से और हवा मिल रही है. ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर इमरान खान किस हाल में हैं. और अगर वो ठीक हैं तो उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है. इन तमाम सवालों के बीच इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने NDTV से खास बातचीत की. इस खास बातचीत में उन्होंने NDTV से कहा कि इमरान खान किस हाल में उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. ना ही परिवार के किसी सदस्य को उनसे मिलने दिया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान के कत्ल को लेकर अगर पाकिस्तान में किसी के दिल में भी कोई ख्याल भी है तो वो उसे निकाल दें क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ या उनका बाल भी बांका हुआ तो यहां जलजला आ जाएगा. इमरान खान पूरी तरह से निर्दोष हैं. हमने मौजूदा सरकार से ये कहा था कि हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है. इमरान खान की मौत की बात या खबर किसने निकाली ये हमें भी नहीं पता. इमरान खान पूरी तरह से फिट हैं. ऐसे खबर निकालना गलत है. वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं.

नोरीन नियाजी ने कहा कि हमें अभी ये नहीं पता कि अभी वो कैसे हैं लेकिन जब हमने आखिरी बार मुलाकात की थी तो वो उस समय बिल्कुल ठीक थे. मैं सोचती हूं कि अगर किसी के दिल में ख्याल भी आता है कि वो इमरान खान को कुछ कर सकते हैं तो भूल जाए. इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है. इमरान को पहले भी आइसोलेट किया गया था. पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को बगैर किसी वजह के कैद किया हुआ है. वो चाहते हैं कि इमरान खान माफी मांगे लेकिन वो माफी इसलिए नहीं मागेंगे क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं है. माफी तो पाकिस्तान सरकार को मांगनी चाहिए इमरान खान. ये मामला काफी गंभीर हो गया है.

इमरान खान का परिवार भी परेशान है

उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि इमरान खान की सेहत और उनकी खैरियत को लेकर उनका परिवार भी काफी परेशान है. इमरान खान का बेटा भी परेशान है. कोर्ट का ऑर्डर है कि उनके बच्चों को उनसे मिलने दिया. लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये भी नहीं करने दे रही है. हमारे साथ-साथ पाकिस्तान की जनता भी परेशान हैं. पाकिस्तान में अभी एसएचओ भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं. ये उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है. उनके साथ गलत किया जा रहा है. इमरान खान के पास अभी एक कैदी के तौर पर भी कोई राइट्स नहीं दिया जा रहा है.

इन सब के पीछे पाकिस्तान की सरकार है

नोरीन निजायी ने एनडीटीवी से कहा कि आज पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यहां की सरकार जिम्मेदार है. जो ताकत में बैठे हैं वो सब इसमें शामिल हैं. जो सत्ता में वो ही करा रहे हैं. अगर शहबाज शरीफ की कोई नहीं सुन रहा है तो उनको चाहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें. शहबाज शरीफ का काम है कि पाकिस्तान में इमरान के साथ कितना जुल्म हो रहा है.

