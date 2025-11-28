मेरे पापा जिंदा है या नहीं, ये तो बता दो, लापता इमरान खान के लिए इमोशनल हुआ बेटा, शहबाज-मुनीर को दे डाली धमकी

इमरान खान कहां और कैसे हैं? इस एक सवाल ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है. इमरान खान की तबीयत और उनकी स्थिति को लेकर तमाम अफवाहें फैल रही हैं, उनके समर्थक रावलपिंडी की जेल के बाहर रातभर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं. इमरान के बेटे कासिम खान पीएम शहबाज शरीफ और उनके जेल प्रशासन को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने की चुनौती दे रहे हैं. लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से एक ही जवाब दिया है- इमरान खान एकदम ठीक हैं, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक है तो इमरान खान के परिजनों या उनकी पार्टी PTI के किसी नेता की उनसे एकबार मुलाकात क्यों नहीं करा दी जा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

PTI ने जेल में बंद नेता से मुलाकात की मांग करते हुए गुरुवार, 27 नवंबर को भी कहा कि पार्टी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. वजह भी है कि इमरान खान को लंबे समय से अपने परिवार और वकीलों से मिलने से रोक दिया गया है. इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में 14 साल की सजा काट रहे हैं. उनके परिवार और पार्टी के सदस्यों ने मुलाकात की मांग को लेकर हाल के दिनों में अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को भी इमरान से मिलने जेल गया, लेकिन अधिकारियों ने फिर से उन्हें मिलाने से इनकार कर दिया.

इमरान खान के बेटे का सनसनीखेज पोस्ट

इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, "मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं. पिछले छह सप्ताह से उन्हें बिना किसी पारदर्शिता के साथ मौत के कमरे वाले एकांत कारावास में रखा गया है. उनकी बहनों को हर बार मिलने से मना कर दिया गया है, यहां तक ​​कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है. कोई फोन कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं और जीवित होने का कोई सबूत नहीं. मेरा और मेरे भाई का हमारे पिता से कोई संपर्क नहीं है. यह पूर्ण ब्लैकआउट कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है. यह उसकी स्थिति को छिपाने और हमारे परिवार को यह जानने से रोकने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि वह सुरक्षित है या नहीं.

" मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तानी सरकार और उसके आकाओं को मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय अलगाव के हर परिणाम के लिए कानूनी, नैतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा. मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान करता हूं. उनके जीवित होने का सबूत मांगें, अदालत के आदेश को लागू करें, इस अमानवीय अलगाव को समाप्त करें और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता की रिहाई का आह्वान करें, जिसे केवल राजनीतिक कारणों से हिरासत में रखा गया है."

My father has been under arrest for 845 days. For the past six weeks, he has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no… pic.twitter.com/VZm26zM4OF — Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) November 27, 2025

अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठने लगे सवाल

मीडिया रिपोर्ट आई हैं कि 73 वर्षीय पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और पीएम को उच्च सुरक्षा वाली जेल में ले जाया जा सकता है.ऐसे में जापान के निक्केई और बीबीसी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने भी उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की. उनकी सलामती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और हर दिन एक्स पर 'इमरान खान कहां हैं?' ट्रेंड भी चल रहा है.

पाक सरकार केवल यह दावा कर रही है कि इमरान खान पूरी तरह ठीक हैं. एआरवाई के न्यूज शो 'ऑफ द रिकॉर्ड' पर एक इंटरव्यू में विवाद के बारे में पूछे जाने पर, राजनीतिक मामलों पर प्रधान मंत्री शहबाज के सलाहकार ने कहा, "यह बिल्कुल गलत है. उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका ख्याल रखा जा रहा है. डॉक्टरों की एक टीम है जो साप्ताहिक और दैनिक आधार पर उनकी जांच करती है [और उनकी] दवा, खाने, सुविधाओं और व्यायाम की देखभाल करती है."

