विज्ञापन
विशेष लिंक

उम्मीद और विश्वास की सुबह दस्तक दे रही है ... मणिपुर में बोले पीएम मोदी

PM Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है. ये हिल्स,प्रकृति का अनमोल उपहार हैं और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक हैं. मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं. इतनी भरी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं.

Read Time: 3 mins
Share
उम्मीद और विश्वास की सुबह दस्तक दे रही है ... मणिपुर में बोले पीएम मोदी
  • PM मोदी ने मणिपुर में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
  • PM मोदी ने कहा कि मणिपुर हौसले और जज्बे की धरती है जहां 2014 के बाद से सड़क निर्माण पर खासा काम हुआ है.
  • प्रधानमंत्री ने भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर न चल पाने पर सड़क मार्ग से आने का निर्णय लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चुराचांदपुर:

मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुराचांदपुर पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने शहर के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की. प्रधानमंत्री आज चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर देश का ताज है. मणिपुर हौसले और जज्‍बे की धरती है. साल 2014 के बाद से ही हमने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर काम किया है. मणिपुर के गांवों तक भी अब सड़कें पहुंच रही हैं. इसकी वजह से मणिपुर विकास के रास्‍ते पर आगे बढ़ रहा है. 

अच्‍छा हुआ आज मेरे हेलीकॉप्टर ने काम नहीं किया 

मणिपुर के लोगों के जज्‍बे को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मणिपुर की धरती साहस और वीरता की धरती है. मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं. आप सभी भारी बारिश के बावजूद यहां आए, मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, इसलिए मैंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया. मैंने सड़क पर जो दृश्य देखे, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरा हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा था. जिस तरह से मैंने मणिपुर के युवाओं और बुजुर्गों को हाथों में तिरंगा लिए देखा, मैं इस पल को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता.'

मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की सुबह दस्तक दे रही

मणिपुर पिछले 2 सालों हिंसा से जूझ रहा है. पीएम मोदी ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा, 'किसी भी स्थान पर शांति की स्थापना बेहद जरूरी है. बीते 11 वर्षों में अनेक संघर्ष खत्म हुई है. उम्मीद और विश्वास की सुबह दस्तक दे रही है. बीते कुछ सालों में यहां के लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी है. मुझे विश्वास है कि आगे भी विकास को और बल मिलेगा. मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें. मैं आपके साथ हूं.'

मणिपुर में सड़क और रेलवे पर बजट बढ़ाया

पीएम मोदी ने कहा, 'मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और यहां कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. अच्छी सड़कों की कमी के कारण आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूं. इसीलिए, 2014 से मैंने मणिपुर की कनेक्टिविटी को लगातार बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया है और इसके लिए भारत सरकार ने दो स्तरों पर काम किया है. पहला, हमने मणिपुर में सड़क और रेलवे पर बजट बढ़ाया. दूसरा, हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रयास किए. पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए. नए राजमार्गों के निर्माण पर 8,700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. ये विकास का दौर आगे भी जारी रहेगा.'

इसे भी पढ़ें :- मिजोरम, मणिपुर और असम... पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे में क्‍या-क्‍या खास?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi, Nepal Protest, Sushila Karki, Nepal Interim Prime Minister
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com