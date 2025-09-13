विज्ञापन
विशेष लिंक

मिजोरम, मणिपुर और असम... पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे में क्‍या-क्‍या खास?

मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी असम जाएंगे. 13 और 14 सितंबर को वे गुवाहाटी में रहेंगे. यहां वे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
मिजोरम, मणिपुर और असम... पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे में क्‍या-क्‍या खास?
  • प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया.
  • मणिपुर में पीएम 8,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण और विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे.
  • मणिपुर में फरवरी 2024 से हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लागू है और जातीय हिंसा के बाद ये उनकी पहली यात्रा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से असम, मणिपुर और मिजोरम के दो दिवसीय दौरे पर हैं. शनिवार की सुबह वे सबसे पहले मिजोरम पहुंचे, जहां उन्‍होंने पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया. मिजोरम के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यह भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है. उन्‍होंने 51.38 किलोमीटर लंबे बैराबी-सैरांग रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया. साथ ही एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसी के साथ गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद आइजोल रेल मार्ग से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा कैपिटल सिटी बन गया.  

मणिपुर में कहां-कहां कार्यक्रम? 

आइजोल से प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए उड़ान भरेंगे, जो मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी. वे चुराचांदपुर और इंफाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों स्थानों पर 8,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे. वे चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जहां कुकी-जो जनजातियां बहुसंख्यक हैं.

प्रधानमंत्री इंफाल के ऐतिहासिक कांगला किले में आयोजित एक जनसभा में 1,200 करोड़ रुपये की विभिन्न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच हिंसा के कारण फरवरी 2024 से राष्ट्रपति शासन लागू है.

असम में कई बड़े कार्यक्रम 

मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी असम जाएंगे. 13 और 14 सितंबर को वे गुवाहाटी में रहेंगे. यहां वे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. रविवार को प्रधानमंत्री असम के विभिन्न स्थानों पर 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे. दरांग ज़िले में, प्रधानमंत्री मोदी दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ एक नर्सिंग और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे. इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 567 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसके अलावा, 7,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नारेंगी- कुरुवा पुल और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे.

गुवाहाटी से प्रधानमंत्री गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ रिफाइनरी जाएंगे. यहां वे 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पेट्रो फ्लूडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर यूनिट की आधारशिला रखेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi Address, PM Modi North East Visit, PM Modi North-East Tour, Manipur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com