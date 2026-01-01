चालानी कार्रवाई के दौरान हंगामा; हैदराबाद में सड़क पर लेटा शख्स, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Hyderabad Traffic Challan: नए साल के स्वागत के जोश में कुछ लोग इस कदर होश खो बैठे कि कानून की धज्जियां उड़ाने में भी पीछे नहीं रहे. 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह जब पूरा हैदराबाद जश्न में डूबा था, तब पुलिस मुस्तैदी से सड़कों पर तैनात थी. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान एक ऐसा वाक्या सामने आया जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जब एक युवक को रोका गया, तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया.

विशेष चेकिंग अभियान और भारी चालान

नए साल के मौके पर किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस रखी थी. पूरी रात शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ा पहरा रहा. पुलिस का मुख्य उद्देश्य 'ड्रंक एंड ड्राइव' के मामलों पर लगाम लगाना था.

इस व्यापक चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों को ताक पर रखने वाले 2,000 से ज्यादा वाहन चालकों को नशे की हालत में पकड़ा. पुलिस की इस सख्ती का मकसद सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन कई जगहों पर पुलिस को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा.

चेकिंग के दौरान युवक का हंगामा

इसी अभियान के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान खींचा. पुलिस ने एक युवक को शराब पीकर बाइक चलाते हुए संदिग्ध हालत में रोका. जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ शुरू की और दस्तावेज मांगे, युवक आगबबूला हो गया. वह पुलिस के साथ बहस करने लगा और शोर मचाने लगा.

युवक का व्यवहार इतना आक्रामक था कि देखते ही देखते वहां से गुजरने वाले लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. पुलिस अधिकारियों ने उसे शांत करने और कानून का पालन करने की काफी हिदायत दी, लेकिन नशे के असर में युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था.

सड़क पर लेटकर किया विरोध प्रदर्शन

हंगामा तब और बढ़ गया जब पुलिस ने युवक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने की कोशिश की. युवक ने टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया और पुलिस पर ही बदतमीजी करने का झूठा आरोप मढ़ दिया. विरोध जताने के लिए वह बीच सड़क पर ही लेट गया, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

युवक के इस ड्रामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और अन्य यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. काफी जद्दोजहद के बाद, पुलिस ने उसे जबरन वहां से हटाया और हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया.

