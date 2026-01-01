विज्ञापन
मातम में बदली न्यू ईयर की पार्टी, हैदराबाद में बिरयानी खाने से एक की मौत, 15 बीमार

हैदराबाद में नए साल की पार्टी मातम में बदल गई जब बिरयानी खाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग बीमार पड़ गए. घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले के भवानी नगर में हुई. पुलिस ने फूड पॉइजनिंग को मुख्य वजह मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

Hyderabad Food Poisoning: 1 जनवरी  हैदराबाद में नए साल का जश्न उस वक्त दुखद हो गया, जब देर रात पार्टी के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य बीमार पड़ गए. यह घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जगदगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन के तहत भवानी नगर में हुई.

फूड पॉइजनिंग मौत की वजह

नए साल पर  दोस्तों के साथ जश्न मनाने गए  53 वर्षीय शख्स की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई. यह घटना  मेडचल-मलकाजगिरी जिले के की है. जहां 17 दोस्तों ने मिलकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भवानी नगर वेलफेयर एसोसिएशन में नए साल की  पार्टी  रखी थी. 

सभी दोस्तों ने एक साथ मिलकर खूब धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया और दोस्तों ने  बिरयानी खाई और शराब पी. आधी रात पार्टी खत्म करने के बाद जब सभी दोस्तों ने एक साथ अपने - अपने घर लौटने लगे तो उनमें से एक की एक पांडु नाम के युवक की तबीयत खराब हो गई. 

तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत

बतबीयत बीगड़ने का मुख्य कारण फूड पॉइजनिंग को लेकर बताया जा रहा है. जिससे युवक की तबीयत बिगड़ी . दोस्तों ने जब उसे अस्पताल लेकर जाने लगे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान पांडु (53) के रूप में हुई है. इतना ही नहीं फूड पॉइजनिंग से 15 और दोस्तों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए नारायणा मल्ला रेड्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया. माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से यह हादसा हुआ. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने फूड पॉइजनिंग को घटना की मुख्य वजह मानते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  जिसके बाद अधिकारियों ने बचे हुए खाने और शराब के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया है.

