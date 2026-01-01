नए साल पर पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों भक्त

पुरी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में नए साल के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें 344 सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की 70 प्लाटून शामिल हैं. 1 जनवरी, 2026 को होने वाले दर्शन के लिए प्रवेश केवल सिंहद्वार द्वार से ही होगा. छह दिवसीय इस आयोजन के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

नए साल के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम श्रीमंदिर पहुंचा. कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालु रात भर बडादंडा में रुके रहे और मंदिर के द्वार खुलने का बेसब्री से इंतजार करते रहे. मंदिर सुबह 1:33 बजे खुला और पुरोहितों द्वारा देवताओं की मंगल आरती, मैलम, तड़प लागी और अबकाश रात्रियां संपन्न करने और गोपाल भोग अर्पित करने के बाद भक्तों को बैरिकेड के माध्यम से मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी गई. पवित्र त्रिमूर्ति के दर्शन सुबह 2:00 बजे तक शुरू हो गए थे.

कमजोर, वृद्ध, बच्चों और दिव्यांग भक्तों के दर्शन की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, साथ ही बडादंडा के किनारे एक एम्बुलेंस कॉरिडोर भी बनाया गया था. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नगर निगम बाजार चौक से श्रीमंदिर के सिंहद्वार तक एक किलोमीटर तक बैरिकेड्स बढ़ा दिए.

बैरिकेड्स के भीतर नवनिर्मित 1000 मीटर का शेड, मंदिर में अनुष्ठानिक समापन के दौरान लगभग 4,000 श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल के रूप में उपलब्ध कराया गया. कई स्वयंसेवक विश्राम कर रहे श्रद्धालुओं को पीने के पानी की बोतलें बांटते नजर आए. पूरा शहर व्यापक सीसीटीवी कवरेज में है, जिसमें मंदिर के अंदर 152 कैमरे और बाहर 192 कैमरे लगे हैं. व्यवस्थित कतारें सुनिश्चित करने के लिए बाजार चौक से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जबकि श्रद्धालु केवल सिंहद्वार (शेर द्वार) से प्रवेश करेंगे और मंदिर के अंदर सुचारू एकतरफा यातायात के लिए अन्य तीन द्वारों से बाहर निकलेंगे.

एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि शहर में भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए पुलिस बल की कुल 70 प्लाटून तैनात की गई थीं. सिंह ने बताया कि शहर भर के होटल और गेस्ट हाउस रोशन किए गए हैं. वहीं, पुरी बीच पर अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए लाइफ गार्ड्स कड़ी निगरानी रख रहे हैं. साथ ही, गश्ती इकाइयों के अलावा पर्यटकों की सहायता के लिए चार पुलिस सहायता चौकियां स्थापित की गई हैं. जगन्नाथ मंदिर के अलावा, श्रद्धालु काकटपुर के मंगला मंदिर, सिरुली महावीर, सिद्धमहावीर और शहर के आसपास के अन्य तीर्थ स्थलों पर भी पहुंचे.

देव कुमार की रिपोर्ट