VIDEO: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उठक-बैठक की सजा; एक बाइक पर सवार हुए 7 लोग, पुलिस ने सिखाया सबक

VIP Road Stunt Video: एमपी की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक नियम तोड़ने का एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने न सिर्फ पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर किया, बल्कि सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए. दरअसल, वीआईपी रोड पर एक बाइक पर सात युवकों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने जब इनकी तलाश की तो मामला सिर्फ चालान तक नहीं रुका, युवकों को पकड़कर पुलिस ने उनसे उठक‑बैठक लगवाकर सख्त चेतावनी भी दी.

वीआईपी रोड पर सात लोगों का स्टंट

मामला भोपाल के वीआईपी रोड का है, जहां कुछ दिन पहले चार नाबालिग और तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर खतरनाक ढंग से स्टंट करते नजर आए थे. बाइक तेज रफ्तार में थी, न किसी ने हेलमेट पहना था और न ही किसी नियम की परवाह दिखाई दी. वीडियो में युवक कैमरे की ओर हाथ हिलाते और मस्ती करते दिखाई दिए, जैसे उन्हें किसी कानून का डर ही न हो. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

सीसीटीवी खंगालकर पुलिस ने की पहचान

वीडियो वायरल होने के बाद तलैया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से बाइक और युवकों की पहचान कर ली. वाहन चालक आदिल, साथ बैठे युवक सईद और समीर के अलावा चार नाबालिग बालकों को भी पकड़ा. पुलिस ने बाइक को जब्त कर मोटरयान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया.

ट्रैफिक नियम तोड़ने की सजा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी और उनके सामने ही सड़क पर उठक‑बैठक लगवाई. पुलिस का कहना है कि यह सजा इसलिए दी गई ताकि आगे दोबारा ऐसी हरकत न हो और बाकी युवाओं को भी संदेश जाए कि कानून से खिलवाड़ करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल

इस घटना ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी रोड पर इतने बड़े स्तर की लापरवाही ने यह साफ किया कि जागरूकता और कड़ाई दोनों की जरूरत है. पुलिस के मुताबिक, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सड़क पर किसी की जान जोखिम में न पड़े.