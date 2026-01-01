नए साल की रात राजधानी दिल्ली में सख्ती! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर काटे 868 चालान

Delhi New Year Traffic Challans: राजधानी दिल्ली में नए साल का जश्न मनाने के बीच पुलिस ने सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी. राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही. इसी सख्ती का नतीजा रहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई. पुलिस के मुताबिक, न्यू ईयर ईव पर नशे में ड्राइविंग करने वाले 868 लोगों के चालान काटे गए. इस अभियान का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा का संदेश देना था.

सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 31 दिसंबर की रात शहर के मुख्य रास्तों, नाइटलाइफ़ हब और रिहायशी इलाकों में विशेष टीमें तैनात की गई थीं. इन टीमों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ-साथ ओवरस्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग और बाइक स्टंट करने वालों पर भी नजर रखी.

चेकपॉइंट्स पर ब्रेथलाइज़र से जांच

पूरी रात शहर में कई चेकपॉइंट्स बनाए गए थे. पुलिस ने ब्रेथलाइज़र टेस्ट के जरिए ड्राइवरों की जांच की. स्थिर चेकपोस्ट के अलावा मोबाइल टीमें भी लगातार गश्त कर रही थीं ताकि कोई भी व्यक्ति चेकिंग से बच न सके.

20,000 जवानों की तैनाती

नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 20,000 जवानों को तैनात किया. कनॉट प्लेस, हौज खास और एरोसिटी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई. सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

अभियान का उद्देश्य: सुरक्षा का संदेश

पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं था. नशे में गाड़ी चलाना सड़क हादसों का बड़ा कारण है. इस सख्ती के जरिए पुलिस ने साफ कर दिया कि नियम तोड़ने वालों के लिए राजधानी की सड़कों पर कोई जगह नहीं है.

