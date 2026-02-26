घूंघट में दिखा महिलाओं का स्वैग, बीड़ी, बाइक और बेफिक्री...अजमेर के इस वीडियो से आखिर क्यों मच रही है खलबली

Ajmer Viral Video: धूप में तपती सड़क, रफ्तार से गुजरती गाड़ियां और तभी कैमरे में कैद हो गया एक ऐसा दिलचस्प मंजर जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. एक बाइक पर चार बुजुर्ग, राजस्थानी लिबास में सजी तीन महिलाएं और पीछे बैठे जनाब बेफिक्री से बीड़ी सुलगाते हुए. न कोई जल्दबाजी, न कोई फिक्र...बस अलग ही अंदाज. यह वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरानी के साथ मजा भी ले रहे हैं.

सड़क पर दिखा अनोखा नजारा (Rajasthan viral video)

राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो में गुर्जर समाज की तीन बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में एक ही बाइक पर बैठी नजर आ रही हैं. उनके साथ एक बुजुर्ग पुरुष भी सवार हैं. हैरत की बात ये है कि पीछे बैठे बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से बीड़ी सुलगाते दिख रहे हैं. यह अजमेर वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं.

ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर बहस (Debate Over Traffic Rules)

भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक बाइक पर दो लोगों से ज्यादा सवारी बैठाना नियमों के खिलाफ है. चार लोगों का एक साथ बाइक पर बैठना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि खतरनाक भी है. हेलमेट का इस्तेमाल न करना और चलते वाहन पर बीड़ी पीना हादसे का सबब बन सकता है. ट्रैफिक नियम, Ajmer traffic rules, Motor Vehicle Act, road safety जैसे मुद्दे इस वीडियो के बाद फिर चर्चा में हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी वक्त बड़ा हादसा करा सकती है.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया (Mixed Reactions on Social Media)

कुछ लोग इसे देसी अंदाज और सादगी से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे कानून की खिल्ली उड़ाना बता रहे हैं. वायरल वीडियो राजस्थान, Gurjar community viral video, four people on one bike जैसे कीवर्ड्स के साथ ट्रेंड कर रहा है. यह वीडियो भले ही मजेदार लगे, लेकिन सड़क पर एहतियात बेहद जरूरी है. ट्रैफिक नियम सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जान की हिफाजत के लिए होते हैं. ऐसे वीडियो हमें हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं.

