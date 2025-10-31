अगले साल मिलेंगे 50 अवकाश, जानें होली, रक्षाबंधन से दिवाली तक की तारीख, हॉलीडे की पूरी लिस्ट

देश में त्योहारों से भरे महीना अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर-दिसंबर में बहुत कम ही ऐसे त्योहार हैं, जिसमें छुट्टियां हैं. लेकिन अगले साल आपको अवकाश के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा. वर्ष 2026 में स्कूल और ऑफिस में करीब 50 दिनों की छुट्टियां मिल सकती हैं. लेकिन कुछ त्योहार अवकाश पर पड़ जाने के कारण हॉलीडे कैलेंडर के हिसाब से 9 अवकाश अगले साल कम हो गए हैं. 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे अगले साल के लिए सरकारी कर्मचारियों को 31 पब्लिक हॉलीडे (सार्वजनिक अवकाश) और 19 ऑप्शनल हॉलीडे (ऐच्छिक अवकाश) मिलेंगे. ऐसे में 50 सरकारी अवकाश बनते हैं.

अगले साल छुट्टियों का कैलेंडर

हॉलीडे कैलेंडर कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया जाता है. कर्मचारी अपने 19 ऐच्छिक अवकाश में से केवल 2 अपनी पसंद से ले सकते हैं. हॉलीडे कैलेंडर 2026 में 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को 3-3 अवकाश मिलेगा. कई त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश पर सैटरडे-संडे की वजह से 9 अवकाश कम हो गए हैं. ऐसे सरकारी अवकाश के अलावा जिलाधिकारी जिले में स्थानीय स्तर पर साल में 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकते हैं. हालांकि बैंक कर्मचारियों के लिए अवकाश का कैलेंडर वित्त विभाग अलग से जारी करता है.

जनवरी में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर अवकाश

2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश होगा. इस दिन माघ बिहू या पोंगल जैसे कई अन्य त्योहार भी होते हैं. बसंत पंचमी का अवकाश 23 जनवरी को होगा. गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश है. 1 फरवरी को रविदास जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है. 12 फरवरी को दयानंद सरस्वती जयंती और 19 को शिवाजी जयंती पर भी अलग-अलग जगहों पर अवकाश होता है.

होली कब है?

अगले साल होली कब है, ये सवाल भी सबके मन में होगा. आपको बता दें कि 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को और धुलंडी 3 मार्च को होगी. होली 3 मार्च को खेली जाएगी और उसी दिन अवकाश दिया गया है.

ईद उल फितर कब है

21 मार्च को ईद उल फितर, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती पड़ेगी. 3 अप्रैल को गुड फ्राईडे, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, वैशाखी भी पड़ रही है.

बकरीद और मुहर्रम की छुट्टी

1 मई शुक्रवार को को बुद्ध पूर्णिमा और बुधवार 27 मई को बकरीद की छुट्टी है. 26 जून शुक्रवार को मुहर्रम है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को तो नेशनल हॉलीडे रहता ही है, साथ ही 26 अगस्त को ईद ए मिलाद उन नबी और 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन है.

जन्माष्टमी कब है, दशहरा कब है

4 सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को मंगलवार को दशहरा है.गुरुवार 29 अक्टबर को करवा चौथ है.

दिवाली कब है

19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 8 नवंबर रविवार को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पड़ेगी.11 नवंबर को भाईदूज औऱ 15 नवंबर रविवार को छठ पूजा है. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती है. 23 दिसंबर को हजरत अली का जन्मदिन और 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस है.

2026 में छुट्टियों का पूरा कैलेंडर देखें यहां

