January 2026 Calendar: मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या तक, कब कौन सा पड़ेगा महापर्व, देखें जनवरी 2026 का पूरा कैलेंडर

January 2026 Vrat Tyohar Calendar: हर साल की तरह इस साल भी जनवरी का महीना बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस माह में भगवान सूर्य से जुड़े महापर्व मकर संक्रांति से लेकर पितरों का आशीर्वाद बरसाने वाली मौनी अमावस्या तक और शक्ति की साधना से जुड़ी गुप्त नवरात्रि से लेकर वसंत पंचमी जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे. जनवरी 2026 में जहां स्वामी विवेकानंद और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों की जयंती पड़ेगी तो वहीं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाएंगे. जनवरी महीने में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा व्रत आदि की सही तारीख के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए देखतें हैं जनवरी 2026 के पर्वों की पूरी लिस्ट.

माघ मास प्रारंभ (03 जनवरी 2026 )

हिंदू धर्म में जिस माघ के महीने को बहुत ज्यादा पवित्र और पुण्यदायी माना गया है, उसकी शुरुआत 04 जनवरी से होगी और यह अगले महीने 01 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा के दिन पूरा होगा. माघ मास में गंगा स्नान, प्रयागराज में कल्पवास और व्रत, जप और तप आदि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया हैं मान्यता है कि इस पावन मास में श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने पर पूरे साल सुख-सौभाग्य बना रहता है.

मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026)

सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का पावन पर्व सूर्य देवता की पूजा, स्नान-दान आदि के लिए अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया हैं. इस दिन सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसे उत्तरायण भी कहा जाता है. मकर संक्रांति का पावन पर्व इस साल 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा.

मौनी अमावस्या (18 जनवरी 2026)

हिंदू धर्म में माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. यह पर्व इस साल 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. मौनी अमावस्या पर्व पर गंगा जैसी पावन नदी या फिर किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान-दान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रखकर साधना करने वाले साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. यह पावन पर्व पितरों की मुक्ति और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के लिए अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है.

माघ गुप्त नवरात्रि (19 जनवरी 2026)

सनातन परंपरा में माघ मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. देवी दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूपों यानि दस महाविद्या की साधना से जुड़े इस पावन पर्व का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 28 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा.

वसंत पंचमी (23 जनवरी 2026)

हिंदू धर्म के अनुसार माघ मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि विद्या की देवी मां सरस्वती की साधना के लिए समर्पित है. इस पावन तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है. इस साल यह पावन पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. मान्यता है कि वसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती की पूजा करने पर पूरे साल विद्या की देवी की कृपा बरसती है.

जनवरी 2026 के तीज त्योहार | January 2026 Festival

01 जनवरी 2026 : अंग्रेजी नव वर्ष प्रारंभ, गुरू प्रदोष व्रत

03 जनवरी 2026 : स्नान-दान की पौष पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती

03 जनवरी 2026 : माघ मास प्रारंभ

05 जनवरी 2026 : गुरु गोविंद सिंह जयंती

06 जनवरी 2025 : सकट चौथ, सौभाग्यसुंदरी व्रत

12 जनवरी 2025 : स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस

13 जनवरी 2026 : लोहड़ी

14 जनवरी 2026 : मकर संक्रान्ति, षटतिला एकादशी, पोंगल, उत्तरायण

15 जनवरी 2026 : संक्रांति पुण्यकाल, षटतिला एकादशी, कृष्ण कूर्म द्वादशी, मट्टू पोंगल, माघ बिहु

16 जनवरी 2026 : शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, शबे मेराज

18 जनवरी 2026 : मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या

19 जनवरी 2026 : माघ गुप्त नवरात्रि

20 जनवरी 2026 : चंद्र दर्शन

22 जनवरी 2026 : गणेश जयंती, रामलला प्रतिष्ठा दिवस, गौरीगणेश चतुर्थी

23 जनवरी 2026 : वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती

24 जनवरी 2026 : स्कन्द षष्ठी

25 जनवरी 2026 : भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयंती

26 जनवरी 2026 : गणतंत्र दिवस, भीमाष्टमी

29 जनवरी 2026 : जया एकादशी व्रत, भीष्म द्वादशी

30 जनवरी 2026 : जया एकादशी व्रत पारण, गांधीजी पुण्यतिथि, शुक्र प्रदोष व्रत

