Stock Market Holidays 2026: नए साल में 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार,कब-कब नहीं होगी ट्रेडिंग? देखें NSE-BSE की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Share Market Holiday List 2026: नए साल 2026 में शेयर बाजार में पैसा लगाने और ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह खबर बहुत काम की है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने साल 2026 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर (Stock Market Holidays Calendar 2026) जारी कर दिया है. इस ऑफिशियल ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगले साल शेयर बाजार कुल 15 दिनों तक बंद रहेगा.

इन छुट्टियों का सीधा असर निवेश और ट्रेडिंग की प्लानिंग पर पड़ता है इसलिए निवेशकों के लिए पहले से जानकारी होना जरूरी है कि नए साल 2026 में कब-कब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.

2026 में कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार?

NSE और BSE के जारी कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में शेयर बाजार कुल 15 दिनों तक बंद रहेगा. ये छुट्टियां राष्ट्रीय पर्व और बड़े त्योहारों की वजह से रहेंगी. इन छुट्टियों के अलावा कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं जिन दिन बाजार वैसे ही बंद रहता है.

वीकेंड पर पड़ने वाली छुट्टियां

2026 में चार बड़ी छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं. महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है. ईद 21 मार्च शनिवार को पड़ेगी. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार को रहेगा. दीवाली लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर रविवार को है. इन दिनों बाजार पहले से ही बंद रहता है लेकिन दीवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी.

मार्च में सबसे ज्यादा छुट्टियां

अगर महीने के हिसाब से देखें तो मार्च 2026 में शेयर बाजार सबसे ज्यादा तीन दिन बंद रहेगा. इसके बाद अप्रैल और मई में दो दो दिन बाजार बंद रहेगा. यही वजह है कि मार्च में ट्रेडिंग करने वालों को ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होगी.

जनवरी से जून तक कब-कब छुट्टियां

जनवरी 2026 में शेयर बाजार सिर्फ एक दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बंद रहेगा. फरवरी में कोई भी ट्रेडिंग छुट्टी नहीं है. मार्च में होली राम नवमी और महावीर जयंती के चलते तीन दिन बाजार बंद रहेगा. अप्रैल में गुड फ्राइडे और अंबेडकर जयंती पर छुट्टी रहेगी. मई में महाराष्ट्र दिवस और बकरीद के कारण बाजार दो दिन बंद रहेगा. जून में सिर्फ एक दिन मोहर्रम पर छुट्टी है.

जुलाई से दिसंबर तक का हाल

जुलाई और अगस्त 2026 में निवेशकों को राहत मिलेगी क्योंकि इन दोनों महीनों में कोई भी ट्रेडिंग छुट्टी नहीं है. सितंबर में गणेश चतुर्थी के कारण एक दिन बाजार बंद रहेगा. अक्टूबर में गांधी जयंती और दशहरा पर दो दिन ट्रेडिंग नहीं होगी. नवंबर में दीवाली बलिप्रतिपदा और गुरु नानक जयंती पर दो दिन बाजार बंद रहेगा. दिसंबर में क्रिसमस के दिन बाजार बंद रहेगा.

2026 की शेयर बाजार छुट्टियों की पूरी लिस्ट

26 जनवरी 2026 सोमवार को गणतंत्र दिवस के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा.

3 मार्च 2026 मंगलवार को होली की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी.

26 मार्च 2026 गुरुवार को राम नवमी के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा.

31 मार्च 2026 मंगलवार को महावीर जयंती पर बाजार में छुट्टी रहेगी.

3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को गुड फ्राइडे के कारण ट्रेडिंग बंद रहेगी.

14 अप्रैल 2026 मंगलवार को अंबेडकर जयंती पर शेयर बाजार बंद रहेगा.

1 मई 2026 शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस की वजह से बाजार में कामकाज नहीं होगा.

28 मई 2026 गुरुवार को बकरीद के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा.

26 जून 2026 शुक्रवार को मोहर्रम के कारण ट्रेडिंग नहीं होगी.

सितंबर 2026 में गणेश चतुर्थी के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा.

2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को गांधी जयंती पर बाजार में छुट्टी रहेगी.

20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को दशहरा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा.

10 नवंबर 2026 मंगलवार को दीवाली बलिप्रतिपदा पर ट्रेडिंग नहीं होगी.

24 नवंबर 2026 मंगलवार को गुरु नानक जयंती के चलते बाजार बंद रहेगा.

25 दिसंबर 2026 शुक्रवार को क्रिसमस के कारण शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी.

दीवाली पर होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

दीवाली लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर रविवार को है. इस दिन बाजार सामान्य तौर पर बंद रहता है लेकिन परंपरा के अनुसार मुहूर्त ट्रेडिंग होगी. इसके समय की जानकारी बाद में एक्सचेंज की ओर से दी जाएगी.

बजट वाले दिन खुलेगा बाजार या नहीं?

2026 का बजट 1 फरवरी को पेश होने की संभावना है जो रविवार का दिन है. पिछले अनुभव को देखें तो अगर बजट शनिवार या रविवार को आता है तो उस दिन शेयर बाजार के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाता है. इसलिए उम्मीद है कि 1 फरवरी 2026 को बाजार खुल सकता है हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

निवेशकों के लिए क्यों जरूरी है ये कैलेंडर

शेयर बाजार की छुट्टियां सीधे ट्रेडिंग और निवेश की रणनीति को प्रभावित करती हैं. लंबा वीकेंड होने पर बाजार में हलचल बढ़ जाती है. पहले से छुट्टियों की जानकारी होने से निवेशक शेयरों की खरीद और बिक्री की बेहतर योजना बना सकते हैं.

साल 2026 में शेयर बाजार 15 दिन बंद रहेगा लेकिन इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए पूरा साल खुला रहेगा. अगर आप निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो इस कैलेंडर को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग जरूर करें. इससे आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी.