Calendar 2026: नये साल में कब पड़ेगी होली और दिवाली, देखें हर छोटे-बड़े पर्वों वाला कैलेंडर 2026

Calendar 2026 in Hindi: भारत देश में प्रत्येक दिन किसी न किसी तीज-त्योहार, जयंती या दिवस से जुड़ा होता है. साल 2026 में जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक कब कौन से त्योहार आएंगे और कब किस महापुरुष की जयंती मनाई जाएगी, जानने के लिए देखें साल 2026 का पूरा कैलेंडर.

Calendar 2026: साल 2026 के तीज-त्योहार
Hindu Calendar 2026: सनातन परंपरा में हर काम को शुभ दिन और शुभ समय में करने की परंपरा है. नये साल में हर किसी की कामना होती है कि वह अपने किसी कार्य विशेष की शुरुआत शुभ दिन या फिर देवी-देवता से जुड़े विशेष व्रत या पर्व वाले दिन करे. सप्ताह के सात दिनों में पड़ने वाले व्रत और तीज-त्योहार के बारे में हर किसी की जिज्ञासा बनी रहती है. जब कभी भी तिथियों के घटाव बढ़ाव के कारण एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा जैसे व्रत या फिर कोई अन्य तीज-त्योहार को लेकर संशय बढ़ता है तो हमारी नजर उस कैलेंडर पर जाती है, जो हमें सही स्नान, दान और व्रत आदि की तारीख बताता है. आइए नये साल के 12 महीनों में पड़ने वाले सभी छोटे-बड़े पर्वों की सटीक जानकारी सही तारीख के साथ विस्तार से जानते हैं.

जनवरी 2026 के तीज त्योहार | January 2026 Festival

01 जनवरी 2026 : अंग्रेजी नव वर्ष प्रारंभ, गुरू प्रदोष व्रत

03 जनवरी 2026 : स्नान-दान की पौष पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती

03 जनवरी 2026 : माघ मास प्रारंभ

05 जनवरी 2026 : गुरु गोविंद सिंह जयंती

06 जनवरी 2025 : सकट चौथ, सौभाग्यसुंदरी व्रत

12 जनवरी 2025 : स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस

13 जनवरी 2026 : लोहड़ी

14 जनवरी 2026 : मकर संक्रान्ति, षटतिला एकादशी, पोंगल, उत्तरायण

15 जनवरी 2026 : संक्रांति पुण्यकाल, षटतिला एकादशी, कृष्ण कूर्म द्वादशी, मट्टू पोंगल, माघ बिहु

16 जनवरी 2026 : शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, शबे मेराज

18 जनवरी 2026 : मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या

19 जनवरी 2026 : माघ गुप्त नवरात्रि

20 जनवरी 2026 : चंद्र दर्शन

22 जनवरी 2026 : गणेश जयंती, रामलला प्रतिष्ठा दिवस, गौरीगणेश चतुर्थी

23 जनवरी 2026 : वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती

24 जनवरी 2026 : स्कन्द षष्ठी

25 जनवरी 2026 : भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयंती

26 जनवरी 2026 : गणतंत्र दिवस, भीमाष्टमी

29 जनवरी 2026 : जया एकादशी व्रत, भीष्म द्वादशी

30 जनवरी 2026 : जया एकादशी व्रत पारण, गांधीजी पुण्यतिथि, शुक्र प्रदोष व्रत

फरवरी 2026 के तीज त्योहार | February 2026 Festival

01 फरवरी 2026 : माघ पूर्णिमा व्रत, माघ स्नान समाप्त, गुरु रविदास जयंती

04 फरवरी 2026 : शबेबरात

05 फरवरी 2026 : संकष्टी चतुर्थी

09 फरवरी 2026 : कालाष्टमी, जानकी जयंती

11 फरवरी 2026 : रामदास नवमी

12 फरवरी 2026 : स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती

13 फरवरी 2026 : विजया एकादशी, कुम्भ संक्रांति

14 फरवरी 2026 : प्रदोष व्रत (कृष्ण)

15 फरवरी 2026 : महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि

17 फरवरी 2026 : स्नान-दान और श्राद्ध की फाल्गुन अमावस्या

18 फरवरी 2026 : चंद्र दर्शन

19 फरवरी 2026 : फुलैरा दूज (फुलेरा दूज), रमजान प्रारंभ, श्रीरामकृष्ण परमहंस जयंती

22 फरवरी 2026 : याज्ञवलक्य जयंती

24 फरवरी 2026 : होलाष्टक प्रारंभ, दुर्गाअष्टमी

27 फरवरी 2026 : आमलकी एकादशी

28 फरवरी 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल)

मार्च 2026 के तीज त्योहार | March 2026 Festival

01 मार्च 2026 : रवि प्रदोष व्रत

03 मार्च 2026 : होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत

04 मार्च 2026 : होली

06 मार्च 2026 : संकष्टी चतुर्थी

08 मार्च 2026 : रंग पंचमी

10 मार्च 2026 : शीतला सप्तमी

11 मार्च 2026 : कालाष्टमी, शहादते हजरत अली

15 मार्च 2026 : पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति

16 मार्च 2026 : सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

17 मार्च 2026 : मासिक शिवरात्रि, शबेकद्र

18 मार्च 2026 : स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या

19 मार्च 2026 : चैत्र नवरात्रि, घअ स्थापना, नूतन संवत्सर 2083 प्रारंभ, उगाडी, गुड़ी पड़वा

20 मार्च 2026 : चंद्र दर्शन, चेटी चंड, झूलेला जयंती

21 मार्च 2026 : गणगौरी व्रत, ईद-उल फितर ईद

23 मार्च 2026 : श्री पंचमी

24 मार्च 2026 : स्कंद षष्ठी

26 मार्च 2026 : राम नवमी

27 मार्च 2026 : चैत्र नवरात्रि पारणा

29 मार्च 2026 : कामदा एकादशी

30 मार्च 2026 : सोम प्रदोष व्रत (शुक्ल) श्रीहरि दमनोत्सव

31 मार्च 2026 : महावीर जयंती

अप्रैल 2026 के तीज त्योहार | April 2026 Festival

02 अप्रैल 2026 : हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत

03 अप्रैल 2026 : गुड फ्राइडे

05 अप्रैल 2026 : संकष्टी चतुर्थी, ईस्टर संडे

06 अप्रैल 2026 : अनुसुईया जयंती

07 अप्रैल 2026 : विश्व स्वास्थ्य दिवस

10 अप्रैल 2026 : कालाष्टमी

13 अप्रैल 2026 : वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती

14 अप्रैल 2026 : मेष संक्रांति, अंबेडकर जयंती, वैशाखी, सतुआ संक्रांति

15 अप्रैल 2026 : मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण)

17 अप्रैल 2026 : वैशाख अमावस्या

19 अप्रैल 2026 : अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, शिवाजी जयंती

21 अप्रैल 2026 : आद्य शंकराचार्य जयंती

22 अप्रैल 2026 : श्री रामानुज जयंती

23 अप्रैल 2026 : गंगा सप्तमी

25 अप्रैल 2026 : सीता नवमी

27 अप्रैल 2026 : मोहिनी एकादशी

28 अप्रैल 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल)

30 अप्रैल 2026 : नरसिंह चतुर्दशी

मई 2026 के तीज त्योहार | May 2026 Festival

01 मई 2026 : वैशाख पूर्णिमा व्रत, बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती, स्नान-दान व्रत की पूर्णिमा

03 मई 2026 : नारद जयंती

05 मई 2026 : संकष्टी चतुर्थी

07 मई 2026 : टैगोर जयंती

09 मई 2026 : कालाष्टमी

10 मई 2026 : मातृ दिवस

13 मई 2026 : अपरा एकादशी

14 मई 2026 : प्रदोष व्रत (कृष्ण)

15 मई 2026 : मासिक शिवरात्रि, वृष संक्रांति

16 मई 2026 : ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती

18 मई 2026 : चंद्र दर्शन

20 मई 2026 : वैनायिकी श्री गणेश चतुर्थी

26 मई 2026 : गंगा दशहरा

27 मई 2026 : पद्मिनी एकादशी

28 मई 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल), बकरीद

31 मई 2026 : पूर्णिमा व्रत

31 मई 2026 : स्नान-दान की पूर्णिमा

जून 2026 के तीज त्योहार | June 2026 Festival

03 जून 2026 : संकष्टी चतुर्थी

05 जून 2026 : विश्व पर्यावरण दिवस

08 जून 2026 : कालाष्टमी

11 जून 2026 : पद्मा एकादशी

12 जून 2026 : प्रदोष व्रत (कृष्ण)

13 जून 2026 : मासिक शिवरात्रि

14 जून 2026 : श्राद्ध की अमावस्या

15 जून 2026 : सोमवती अमावस्या, अधिक मास समाप्त, मिथुन संक्रांति

16 जून 2026 : चंद्र दर्शन

17 जून 2026 : रंभा व्रत, इस्लामी हिजरी 1448 प्रारंभ

21 जून 2026 : योग दिवस, पितृ दिवस

22 जून 2026 : दुर्गाष्टमी, धूमावती जयंती

25 जून 2026 : निर्जला एकादशी

27 जून 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल), मोहर्रम

29 जून 2026 : ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, कबीर जयंती

जुलाई 2026 के तीज त्योहार | July 2026 Festival

03 जुलाई 2026 : संकष्टी चतुर्थी

07 जुलाई 2026 : कालाष्टमी

10 जुलाई 2026 : योगिनी एकादशी - स्मार्त

11 जुलाई 2026 : योगिनी एकादशी व्रत - वैष्णव

12 जुलाई 2026 : मासिक शिवरात्रि, रवि प्रदोष व्रत (कृष्ण)

14 जुलाई 2026 : आषाढ़ अमावस्या- स्नान, दान और श्राद्ध

15 जुलाई 2026 : चंद्र दर्शन

16 जुलाई 2026 : जगन्नाथ रथ यात्रा, कर्क संक्रांति

17 जुलाई 2026 : वैनायिकी श्री गणेश चतुर्थी

19 जुलाई 2026 : स्कंद षष्ठी व्रत

22 जुलाई 2026 : भड्डली नवमी

24 जुलाई 2026 : आशा दशमी

25 जुलाई 2026 : देवशयनी एकादशी, अषाढ़ी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ

26 जुलाई 2026 : रवि प्रदोष व्रत (शुक्ल)

27 जुलाई 2026 : जया पार्वती व्रत

29 जुलाई 2026 : गुरु-पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत - स्नान-दान और व्रत

अगस्त 2026 के तीज त्योहार | August 2026 Festival

01 अगस्त 2026 : तिलक जयंती

02 अगस्त 2026 : संकष्टी चतुर्थी

05 अगस्त 2026 : चेहल्लुम

06 अगस्त 2026 : कालाष्टमी

09 अगस्त 2026 : कामदा एकादशी

10 अगस्त 2026 : सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

11 अगस्त 2026 : मासिक शिवरात्रि

12 अगस्त 2026 : श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या

14 अगस्त 2026 : चंद्र दर्शन, करपात्री महाराज जयंती

15 अगस्त 2026 : हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस, स्वर्ण गौरी व्रत

17 अगस्त 2026 : नाग पंचमी, सिंह संक्रांति

18 अगस्त 2026 : कल्कि जयंती

19 अगस्त 2026 : शीतला सप्तमी, तुलसी जयंती

23 अगस्त 2026 : श्रावण पुत्रदा एकादशी- स्मार्त

24 अगस्त 2026 : श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत - वैष्णव

25 अगस्त 2026 : मंगलवार भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

26 अगस्त 2026 : ओणम/थिरुवोणम, बारावफात

27 अगस्त 2026 : पूर्णिमा व्रत, हयग्रीव जयंती

28 अगस्त 2026 : रक्षा बंधन, श्रावणी पूर्णिमा - स्नान, दान एवं व्रत

31 अगस्त 2026 : संकष्टी चतुर्थी, कजरी तीज, ईद-ए-मिलाद

सितंबर 2026 के तीज त्योहार | September 2026 Festival

01 सितंबर 2026 : रक्षा पंचमी

02 सितंबर 2026 : हलषष्ठी - ललही छठ, चंद्र षष्ठी

03 सितंबर 2026 : शीतला व्रत

04 सितंबर 2026 : जन्माष्टमी

05 सितंबर 2026 : गोगा नवमी, शिक्षक दिवस

07 सितंबर 2026 : अजा एकादशी

08 सितंबर 2026 : भौम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

09 सितंबर 2026 : मासिक शिवरात्रि

10 सितंबर 2026 : कुशाग्रहणी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या

11 सितंबर 2026 : भाद्रपद अमावस्या - स्नान-दान

13 सितंबर 2026 : चंद्र दर्शन, वाराह जयंती

14 सितंबर 2026 : गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज

15 सितंबर 2026 : ऋषि पंचमी

16 सितंबर 2026 : रक्षा पंचमी

17 सितंबर 2026 : कन्या संक्रांति, विश्वकर्मा पूजा, सूर्य षष्ठी, स्कंद दर्शन, गौरी आवाहन

19 सितंबर 2026 : राधा अष्टमी, दधीचि जयंती

20 सितंबर 2026 : श्रीचंद्र नवमी, अदुख नवमी

21 सितंबर 2026 : दशावतार व्रत

22 सितंबर 2026 : परिवर्तिनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी

23 सितंबर 2026 : वामन जयंती

24 सितंबर 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल)

25 सितंबर 2026 : अनंत चतुर्दशी

26 सितंबर 2026 : भाद्रपद पूर्णिमा व्रत

27 सितंबर 2026 : महालया, पितृपक्ष प्रारंभ

29 सितंबर 2026 : संकष्टी चतुर्थी

अक्टूबर 2026 के तीज त्योहार | October 2026 Festival

02 अक्टूबर 2026 : गांधी जयंती

03 अक्टूबर 2026 : जीवित्पुत्रिका व्रत, जिउतिया, श्री महालक्ष्मी व्रत

04 अक्टूबर 2026 : मातृनवमी श्राद्ध

06 अक्टूबर 2026 : इन्दिरा एकादशी

07 अक्टूबर 2026 : सन्यासी श्राद्ध

08 अक्टूबर 2026 : शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण)

10 अक्टूबर 2026 : अश्विन अमावस्या, पितृ विसर्जन, महालया समाप्त

11 अक्टूबर 2026 : शरद नवरात्रि, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयंती

12 अक्टूबर 2026 : चंद्र दर्शन

14 अक्टूबर 2026 : गणेश चतुर्थी व्रत

15 अक्टूबर 2026 : उपांग ललिता व्रत

16 अक्टूबर 2026 : कल्परम्भ

17 अक्टूबर 2026 : नवपत्रिका पूजा, तुला संक्रांति, सरस्वती आवाहन

18 अक्टूबर 2026 : भद्रकाली अवतार, महाष्टमी

19 अक्टूबर 2026 : दुर्गा महानवमी पूजा, दुर्गा महाअष्टमी पूजा

20 अक्टूबर 2026 : दशहरा, शरद नवरात्रि पारण, सरस्वती विसर्जन, शमी पूजा

22 अक्टूबर 2026 : पापांकुशा एकादशी, भरत मिला

23 अक्टूबर 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल)

25 अक्टूबर 2026 : शरद पूर्णिमा, कोजागरी

26 अक्टूबर 2026 : अश्विन पूर्णिमा व्रत, वाल्मीकि जयंती, महर्षि पराशर जयंती

29 अक्टूबर 2026 : संकष्टी चतुर्थी, करवा चौथ, करक चतुर्थी, दशरथ ललिता व्रत

31 अक्टूबर 2026 : स्कंद षष्ठी व्रत

नवंबर 2026 के तीज त्योहार | November 2026 Festival

01 नवंबर 2026 : अहोई अष्टमी व्रत

05 नवंबर 2026 : रंभा एकादशी, गोवत्स द्वादशी

06 नवंबर 2026 : धनतेरस, प्रदोष व्रत (कृष्ण), धन्वंतरि जयंती

07 नवंबर 2026 : मासिक शिवरात्रि

08 नवंबर 2026 : दिवाली, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी कुबेर पूजा

09 नवंबर 2026 : कार्तिक अमावस्या, सोमवती अमावस्या

10 नवंबर 2026 : गोवर्धन पूजा

11 नवंबर 2026 : चंद्र दर्शन, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, यम द्वितीया

13 नवंबर 2026 : दूर्वा गणपति व्रत

14 नवंबर 2026 : सौभाग्य पंचमी, पांडव पंचमी, लाभ पंचमी

15 नवंबर 2026 : छठ पूजा, सूर्य षष्ठी, डाला छठ

16 नवंबर 2026 : वृश्चिक संक्रांति

17 नवंबर 2026 : गोपाष्टमी

18 नवंबर 2026 : अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी

20 नवंबर 2026 : देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी व्रत, तुलसी विवाह

22 नवंबर 2026 : रवि प्रदोष व्रत (शुक्ल)

23 नवंबर 2026 : वैकुंठ चतुर्दशी

24 नवंबर 2026 : कार्तिक पूर्णिमा व्रत, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती

27 नवंबर 2026 : संकष्टी चतुर्थी, सौभाग्य सुंदरी व्रत

दिसंबर 2026 के तीज त्योहार | December 2026 Festival

01 दिसंबर 2026 : कालभैरव अष्टमी

04 दिसंबर 2026 : उत्पन्ना एकादशी

06 दिसंबर 2026 : प्रदोष व्रत (कृष्ण)

07 दिसंबर 2026 : मासिक शिवरात्रि

08 दिसंबर 2026 : मार्गशीर्ष अमावस्या

10 दिसंबर 2026 : चंद्र दर्शन

13 दिसंबर 2026 : गणेश चतुर्थी व्रत

14 दिसंबर 2026 : विवाह पंचमी

16 दिसंबर 2026 : धनु संक्रांति

20 दिसंबर 2026 : मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती

21 दिसंबर 2026 : प्रदोष व्रत (शुक्ल), अनंग त्रयोदशी

22 दिसंबर 2026 : पिशाच मोचन श्राद्ध

23 दिसंबर 2026 : मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत, श्रीदत्त जयंती, हजरत अली जन्म दिवस

25 दिसंबर 2026 : क्रिसमस डे, बड़ा दिन, पं. मदन मोहन लाल जयंती

26 दिसंबर 2026 : संकष्टी चतुर्थी

30 दिसंबर 2026 : कालाष्टमी व्रत, बुधाष्टमी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

