25 हजार के इनामी बदमाश से पुलिस मुठभेड़; पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, दादरी पुलिस की कार्रवाई

Greater Noida Encounter: ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी लुटेरा घायल होकर गिरफ्तार हो गया. पुलिस के अनुसार आरोपी लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य था और काफी समय से फरार चल रहा था. गोपनीय सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने भागने के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई. आरोपी के पास से अवैध हथियार, कारतूस, लूटे गए व्यक्ति का आधार कार्ड और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

चेकिंग के दौरान हुआ सामना

दादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वांछित बदमाश क्षेत्र में आने वाला है. इसके बाद पुलिस टीम चिठैरा नहर के पास पेरिफेरल अंडरपास क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचा. पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन वह भागने लगा.

Greater Noida Encounter: दादरी पुलिस का एक्शन

पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस के अनुसार पीछा किए जाने पर आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर गोली चला दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस दौरान एक गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया. घायल बदमाश को तुरंत उपचार के लिए दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.

अशोक उर्फ आशु के रूप में हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक कुमार उर्फ आशु उर्फ भोला निवासी एटा के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उसके खिलाफ हत्या, लूट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.

लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह से जुड़ा मामला

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी उसी गिरोह से जुड़ा है जिसने 20 मई 2026 को अमरोहा निवासी अनुज कुमार को निशाना बनाया था. शिकायत के मुताबिक कार सवार आरोपियों ने पीड़ित को लिफ्ट दी, फिर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल फोन, नकदी और आधार कार्ड लूट लिया. इस मामले में दादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Greater Noida Encounter: गाड़ी जब्त

अन्य आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

पुलिस ने बताया कि इस लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अशोक उर्फ आशु ही इस मामले में फरार चल रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी.

बरामद हुआ लूट का सामान

मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, लूटे गए पीड़ित का आधार कार्ड और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस अब आरोपी के अन्य आपराधिक नेटवर्क और गतिविधियों की भी जांच कर रही है.

ADCP ने दी जानकारी

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि आरोपी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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