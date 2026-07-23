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जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में मुंगेर का लाल शहीद; BSF जवान चंदन सिंह के गांव में पसरा सन्नाटा

मुंगेर के BSF जवान चंदन सिंह जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए. शहादत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर है.

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जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में मुंगेर का लाल शहीद; BSF जवान चंदन सिंह के गांव में पसरा सन्नाटा
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में BSF जवान चंदन सिंह शहीद, मुंगेर में शोक की लहर
मुंगेर:

BSF Jawan Martyred: देश की रक्षा करते हुए बिहार के मुंगेर जिले के लाल ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान चंदन सिंह जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान शहीद हो गए. उनकी शहादत की खबर मिलते ही मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत स्थित उनके पैतृक गांव जवायद में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे इलाके में शोक और गर्व दोनों का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि चंदन सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी. मुंगेर से NDTV के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट.

आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हुए शहीद

जानकारी के अनुसार बीएसएफ जवान चंदन सिंह जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तैनात थे. इसी दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए मुकाबला किया. अभियान के दौरान चंदन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए. फिलहाल मुठभेड़ की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी शहादत की खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

BSF Jawan Martyred: शहीद चंदन सिंह

BSF Jawan Martyred: शहीद चंदन सिंह

परिवार में मचा कोहराम

शहादत की सूचना मिलते ही चंदन सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घर पर लगातार लोगों का आना-जाना लगा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार, ग्रामीण और शुभचिंतक बड़ी संख्या में शहीद जवान के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं.

गांव में शोक और गर्व का माहौल

जवायद गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है. ग्रामीणों का कहना है कि चंदन सिंह एक साहसी, अनुशासित और देशभक्त जवान थे. लोगों ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए दिया गया उनका बलिदान पूरे जिले और राज्य के लिए गर्व की बात है. गांव के लोगों ने उन्हें सच्चा वीर सपूत बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

BSF Jawan Martyred: मुंगेर स्थित गांव में शोक की लहर

BSF Jawan Martyred: मुंगेर स्थित गांव में शोक की लहर

अंतिम दर्शन की तैयारी

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाने की तैयारी की जा रही है. अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन भी आवश्यक व्यवस्थाओं में जुट गया है.

देश को अपने वीर सपूत पर गर्व

बीएसएफ जवान चंदन सिंह की शहादत ने एक बार फिर देश की सुरक्षा में लगे जवानों के साहस और समर्पण को सामने ला दिया है. अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनकी शहादत पर पूरे मुंगेर जिले में शोक है, लेकिन साथ ही यह गर्व भी है कि जिले का एक बेटा देश की रक्षा करते हुए अमर हो गया.

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