सोने के भाव चढ़े, नए रिकॉर्ड बना लिए; जानिए कब आएगी नरमी और अभी क्या है रेट

विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने का हाजिर भाव 3,542 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 3 अक्टूबर का सोना वायदा 0.02% बढ़कर 1,05,850 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

  • सोने की कीमतों ने लगातार सात दिनों की तेजी के बाद 1,06,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया.
  • वैश्विक व्यापार तनाव और कमजोर रुपये के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है.
  • भारत के बड़े शहरों में सोने की कीमतें चेन्नई में सबसे अधिक 1,06,310 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.
सोने के भाव इन दिनों चढ़े हुए हैं. लगातार नखरे दिखा रहा है. हाल ये है कि सोने की कीमतों ने सात दिनों की तेजी को जारी रखते हुए 1,06,000 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है. ग्लोबल स्तर पर बढ़ते बिजनेस में तनाव और ट्रंप की टैरिफों के कारण आई सोने के भाव बढ़े हुए हैं. इस तेजी का एक कारण कमजोर रुपया भी बताया जा रहा है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को 1,05,140 रुपये की तुलना में, यह पीली धातु बुधवार को 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल बिजनेस में आई अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई है. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर, स्थानीय मुद्रा मतलब रुपये के कमजोर होने से भी लोग सोने में निवेश को सुरक्षित मानकर उसे दनादन खरीद रहे हैं.

पिछले एक साल में, पीली धातु की सबसे अधिक कीमत 31 अगस्त को 1,03,910 रुपये थी, जो आज कीमतों में तेजी से टूट गई. 15 नवंबर को इस वस्तु की कीमत 74,240 रुपये तक गिर गई थी. अब इस तेजी को देखते हुए और विशेषज्ञों की सलाह को देखते हुए मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव चढ़े ही रहेंगे. हां, अगर अमेरिका के रुख में नरमी आई तो सोने के भाव में भी नरमी आ जाएगी.

बड़े शहरों में सोने की कीमतें

नई दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 1,05,820 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,06,000 रुपये रही. बेंगलुरु में यह दर 1,06,090 रुपये और कोलकाता में 1,05,860 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. सोने की कीमत चेन्नई में सबसे ज़्यादा 1,06,310 रुपये प्रति 10 ग्राम रही.

विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने का हाजिर भाव 3,542 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 3 अक्टूबर का सोना वायदा 0.02% बढ़कर 1,05,850 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

चांदी भी कम नहीं

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, इस कीमती धातु की कीमत 1,24,430 रुपये प्रति किलोग्राम थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 5 सितंबर का चांदी वायदा 0.05% बढ़कर 1,24,665 रुपये पर कारोबार कर रहा था.
 

