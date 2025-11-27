Gold-Silver Prices: सोने-चांदी के भाव में दिखी तेजी अब ढीली देखी जा रही है. बुधवार को दिखी तेजी के बाद एक बार फिर गुरुवार को गोल्‍ड-सिल्‍वर की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है. गुरुवार को सोने के दाम में करीब 1,000 रुपये की गिरावट, जबकि चांदी के दाम में करीब 2,000 रुपये की तेजी देखी जा रही है. IBJA यानी इंडियन बुलियन ज्‍वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार शाम 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,081/10 ग्राम चल रहा था, जो कि शुक्रवार सुबह 1,25,857/10 ग्राम पर आ गया. इससे पहले बुधवार को 24 कैरेट सोने का दाम 1,26,004 रुपये/10 ग्राम के भाव पर चल रहा था और मंगलवार की शाम 1,25,119 रुपये/10 ग्राम के भाव पर था.

22 कैरेट सोने की बात करें तो शुक्रवार को ये 1,25,353/10 ग्राम के भाव पर चल रहा है, जबकि गुरुवार शाम इसका भाव 1,25,576 रुपये के करीब था. इससे पहले 22 कैरेट सोने का भाव बुधवार को 1,25,499 रुपये/10 ग्राम और मंगलवार को 1,24,800 रुपये के करीब था.

चांदी की चमक बढ़ी

सोने के भाव में जहां गिरावट देखी जा रही है, वहीं चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है. IBJA के मुताबिक, चांदी का भाव गुरुवार के 1,59,025 रुपये से बढ़कर 1,61,783 रुपये/किलो पहुंच गया है. यानी इसमें करीब 2,000 रुपये से ज्‍यादा की बढ़त देखी जा रही है. इससे पहले मंगलवार को जहां इसमें एक हजार रुपये से ज्‍यादा की बढ़त देखी गई, वहीं बुधवार को एक बार फिर इसमें करीब 900 रुपये की तेजी देखी गई थी. इस तरह 3 दिन में ही चांदी करीब 4,000 रुपये चढ़ गई है. चांदी बुधवार की सुबह 1,57,856 रुपये/किलो और मंगलवार की शाम 1,56,320 रुपये प्रति किलो था. हालांकि मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है.

MCX पर सोने-चांदी का भाव गिरा

सोने-चांदी में हालिया रैली के बाद ट्रेडर्स का रुझान प्रॉफिट बुकिंग की ओर बढ़ने से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों का ध्यान अगले महीने होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले फेडरल रिजर्व से मिलने वाले संकेतों पर लगातार बना रहा, जिसके साथ कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई.

शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.36 फीसदी की गिरावट पर 1,25,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थीं. वहीं, चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.20 फीसदी फिसलकर 1,60,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.

क्‍या है एनालिस्‍ट की राय?

एनालिस्ट ने कहा, 'गोल्ड का सपोर्ट लेवल 4130-4095 डॉलर और रेजिस्टेंस 4195-4225 डॉलर पर बना हुआ है. वहीं, सिल्वर का सपोर्ट लेवल 52.65-52.35 डॉलर तो रेजिस्टेंस लेवल 53.65-53.90 डॉलर पर बना हुआ है.'

उन्होंने आगे कहा, 'रुपये में गोल्ड का सपोर्ट लेवल 1,25,350-1,24,780 रुपए और रेजिस्टेंस 1,26,650-1,27,100 रुपए पर बना हुआ है. इसी तरह सिल्वर का सपोर्ट लेवल 1,60,350-1,59,600 रुपए और रेजिस्टेंस 1,62,110, 1,63,000 रुपए पर बना हुआ है.'

यूएस फेड OMC की मीटिंग 9-10 दिसंबर को होने जा रही है. यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है अमेरिकी रोजगार मार्केट कमजोर बना हुआ है और महंगाई भी बनी हुई है. हाल ही के इकोनॉमिक डेटा ने दिसंबर में ब्याज दरों में होने वाली कटौती को लेकर उम्मीदों को बढ़ा दिया है. अमेरिकी रिटेल सेल्स सितंबर में उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी, जो कि अगस्त के 0.6 फीसदी वृद्धि की तुलना में सितंबर में 0.2 फीसदी की तेजी से बढ़ी.

अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी अप्रैल के बाद से अपने निचले स्तर पर है. इस वर्ष सितंबर में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 0.3 फीसदी बढ़ा, जो कि अनुमान के अनुरूप रहा. कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने की कीमतों में गिरावट को सीमित कर दिया. डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी गिरा, जिससे दूसरी करेंसी होल्ड करने वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता ऑप्शन बन गया.