समंदर से तूफान, हिमालय से शीत लहर... अगले सात दिन उत्तर से दक्षिण तक कुदरत का कहर

राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में 9 डिग्री तक पहुंच गया. गाजियाबाद और देहरादून में 8 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 9 डिग्री, लखनऊ में 12 डिग्री और चंडीगढ़ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

  • दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान गिरकर न्यूनतम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
  • कश्मीर घाटी में शून्य से नीचे तापमान दर्ज हुआ, श्रीनगर में तापमान चार डिग्री से अधिक नीचे गिरा है.
  • पुलवामा के कोनिबल घाटी में तापमान सबसे कम रहा, जहां यह -5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है.
भारत में मौसम का मिजाज अगले सात दिनों में पूरी तरह बदलने वाला है. एक ओर उत्तर भारत में शीत लहर और कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में समुद्र से उठे तूफान का असर दिखेगा. मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ेगी

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान लगातार गिर रहा है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अगले सप्ताह में इसमें 2-3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है. कश्मीर घाटी में तापमान पहले से ही शून्य से 4 डिग्री नीचे है और शुष्क मौसम के बीच रातें और ठंडी होंगी. हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिससे मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं. मौसम विभाग ने पंजाब और पश्चिमी यूपी में शीत लहर की चेतावनी जारी की है.

दक्षिण भारत में तूफान का खतरा

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘सेंयार' तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है. अंडमान-निकोबार में 27 से 29 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश और 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया गया है. तटीय इलाकों में समुद्र में उथल-पुथल रहेगा, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

मध्य और पूर्वी भारत में भी असर

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होगी. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान के असर से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दिल्ली-NCR में आज कैसा है मौसम का हाल?

उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में तापमान में गिरावट जारी है और सुबह की ठिठुरन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में 9 डिग्री तक पहुंच गया. गाजियाबाद और देहरादून में 8 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 9 डिग्री, लखनऊ में 12 डिग्री और चंडीगढ़ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड का असर और बढ़ सकता है.

कश्मीर घाटी में शून्य से नीचे तापमान, सर्दी का प्रकोप तेज

कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है. सभी मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. श्रीनगर में बुधवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही, जहां तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. पुलवामा जिले का कोनिबल घाटी में सबसे सर्द रहा, जहां तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया. पहलगाम में -5 डिग्री, गुलमर्ग में -1 डिग्री, काजीगुंड में -4 डिग्री और कुपवाड़ा में -4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दो दिसंबर तक घाटी में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.

अगले हफ्ते से कोहरा बढ़ाएगा चिंता

बताते चलें कि उत्तर भारत में कोहरा नवंबर के मध्य से ही शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह से कोहरे की तीव्रता और बढ़ेगी. अभी सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहता है, खासकर पश्चिमी यूपी, दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में.

IMD के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली-NCR में अगले कुछ दिनों तक सुबह कोहरे की चादर रहेगी. उत्तर प्रदेश के कई जिलों (जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर) में भी हल्का से मध्यम कोहरा पड़ रहा है और दिसंबर में यह घना हो सकता है. हिमालय में बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे कोहरे की संभावना और बढ़ जाएगी.

