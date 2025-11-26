विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Rates: बड़ी गिरावट के बाद फिर से 2,500 रुपये उछला सोना-चांदी, जानिए आज 26 नवंबर, बुधवार को क्‍या भाव चल रहा

Gold Silver Rates High: विश्लेषकों ने सोने के लिए सपोर्ट 1,24,350 रुपये और रेजिस्टेंस 1,26,500 रुपये प्रति दस ग्राम बताया, चांदी के लिए भी सपोर्ट-रेजिस्टेंस स्तर जारी किए

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Rates: बड़ी गिरावट के बाद फिर से 2,500 रुपये उछला सोना-चांदी, जानिए आज 26 नवंबर, बुधवार को क्‍या भाव चल रहा
Gold Silver Prices Today 26 November: एक बार फिर सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है.

Gold-Silver Prices Rise: पिछले हफ्ते के दौरान आई बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी के भाव में फिर से तेजी देखी जा रही है. बुधवार को एक बार फिर गोल्‍ड-सिल्‍वर की कीमतों में उछाल आया. मंगलवार को जहां इसमें एक हजार रुपये से ज्‍यादा की बढ़त देखी गई, वहीं बुधवार को एक बार फिर इसमें करीब 900 रुपये की तेजी देखी गई. IBJA यानी इंडियन बुलियन ज्‍वैलर्स एसोसिएशन बुधवार को 24 कैरेट सोने का दाम 1,26,004 रुपये/10 ग्राम के भाव पर चल रहा था, जो कि मंगलवार की शाम  1,25,119 रुपये/10 ग्राम के भाव पर था. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव बुधवार को 1,25,499 रुपये/10 ग्राम, जो कि मंगलवार को 1,24,800 रुपये के करीब था. 

चांदी, जो कि मंगलवार की शाम 1,56,320 रुपये प्रति किलो था, वो बुधवार को करीब 1,500 रुपये की तेजी के साथ 1,57,856 रुपये/ किलो पहुंच गया. इस तरह बुधवार को एक बार फिर सोने ओर चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है. 

शुरुआती कारोबार में दिखी तेजी 

सोना-चांदी की कीमतों में बुधवार के कारोबारी दिन भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा. शुरुआती कारोबार में कीमती धातुओं की कीमतों में 0.50 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. स्पॉट मार्केट में एक मजबूत मांग और अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर बढ़ती उम्मीदों से दोनों ही धातुओं की कीमतों में मंगलवार को 1 फीसदी से अधिक की बढ़त रही.

MCX पर क्‍या रही सोने-चांदी की चाल 

एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.50 फीसदी की तेजी के बाद 1,25,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थीं. वहीं, चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.91 फीसदी की तेजी के बाद 1,57,750 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.

अमेरिका से मिले ताजा आर्थिक संकेतों ने आशावाद को बढ़ाया. इस वर्ष सितंबर में रिटेल सेल्स मात्र 0.2 फीसदी बढ़ी, जो कि इससे पिछले महीने अगस्त में 0.6 फीसदी की तेजी से बढ़ी थी. इसके अलावा, लेटेस्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा भी अनुमान के मुताबिक रहा, जिसमें 0.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

एक्‍सपर्ट्स का क्‍या कहना है?

एनालिस्ट ने कहा, 'रुपये में गोल्ड के लिए सपोर्ट लेवल 1,24,350 रुपये-1,23,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है और रेजिस्टेंस 1,25,850 रुपये-1,26,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, सिल्वर के लिए सपोर्ट लेवल 1,54,850 रुपये-1,53,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है और रेजिस्टेंस 1,57,110 रुपये-1,58,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है."

लेटेस्ट यूएस इकोनॉमिक डेटा ने डॉलर को कमजोर किया और अगले महीने फेड के ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत किया जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग दो हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं.

वहीं, डॉलर इंडेक्स 99.60 स्तर के आसपास फिसल गया, जो कि इसका एक हफ्ते का सबसे निचला स्तर रहा और सोना अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए आकर्षक बन गया.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Coins, Gold Silver Investment, Gold Record Price India, Silver Price Analysis
Get App for Better Experience
Install Now