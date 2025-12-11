विज्ञापन
हम 5000 करोड़ का फ्रॉड करके थोड़े भागे हैं... लूथरा भाइयों की कोर्ट में दलीलें तो देखिए

लूथरा भाइयों के वकील ने कोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन विदेश जाना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? उन जवाबदेही इस तरह थोपी जा रही है, जैसै उन्होंने ही वहां जाकर आग लगाई हो. जब क्लब में आग लगी थी, दोनों भाई एक हजार किलोमीटर दूर थे.

नई दिल्ली:

गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग में 25 लोगों की मौत के तुरंत बाद देश छोड़कर भागे क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है. इधर दिल्ली की अदालत में दोनों भाइयों की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है. इस पर सुनवाई के दौरान दोनों के वकील ने हैरान करने वाली दलीलें दी हैं. उन्होंने कहा कि वो कोई 5 हजार करोड़ का फ्रॉड करके थोड़े भागे हैं. 

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से लूथरा भाइयों को जमानत दिलवाने के लिए एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने कई तरह की दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि वो भी इंसान हैं, बिजनेसमैन हैं और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं. वो ऐसे कोई अपराधी नहीं हैं, जो 5 हजार करोड़ का घोटाला करके भागे हों. उनका इशारा संभवतः विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की तरफ था, जो बैंकों के हजारों करोड़ लेकर विदेश भाग गए हैं. 

उन्होंने ये भी कहा कि घटना वाले दिन विदेश जाना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? उनके ऊपर इस तरह जवाबदेही थोपी जा रही है, जैसै कि उन्होंने ही वहां जाकर आग लगाई हो. जिस समय क्लब में आग लगी थी, दोनों भाई एक हजार किलोमीटर दूर थे. 

लूथरा भाइयों की वकील एडवोकेट मीर ने कहा कि आग में लोगों की जान चली गई, यह एक तथ्य है लेकिन यह हत्या का मामला नहीं है बल्कि लापरवाही से मौत का मामला है. पुलिस गलत तरीके से कानून का अलग मतलब निकालकर भाईयों को जिम्मेदार बता रही है. 

उन्होंने कहा कि लूथरा भी आखिर इंसान हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. लोग उन्हें आग में झोंकने की धमकी दे रहे हैं. गोवा में उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया है. 

एडवोकेट मीर ने आगे क्लब के मालिकाना हक को लेकर दलील दी कि लूथरा भाइयों ने लाइसेंस पर दस्तखत जरूर किए थे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये जरूरी होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां होने वाली गतिविधियों के लिए ये सीधे जिम्मेदार हैं. लूथरा भाइयों के देशभर में 40 से ज्यादा रेस्तरां और क्लब हैं, लेकिन वो यह सब तय नहीं करते कि किचन में क्या पकेगा, क्या नहीं. 

दूसरी तरफ जमानत का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से कोर्ट में कुछ तस्वीरें भी पेश की गईं और कहा गया है कि ये दिखाती हैं कि लूथरा भाई थाईलैंड में बिजनेस सेटअप करने का प्लानिंग कर रहे थे. तस्वीरों में उन्हें मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. 

