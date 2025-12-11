गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया- सूत्र

गोवा की अर्पोरा में स्थित नाइटक्लब Birch by Romeo Lane में 6 दिसंबर को भयंकर आग लगने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. कैफे के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है. सूचना के अनुसार थाईलैंड की ओर से उन्हें हिरासत में लिया गया है.

बता दें कि गोवा क्लब में आग लगने के कुछ ही घंटों बाद, दोनों भाइयों ने रात 1:17 बजे थाईलैंड के लिए फ्लाइट बुक की, और सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए थे. तभी से एजेंसियां इन्हें पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही हैं.

दोनों के पासपोर्ट हुए सस्पेंड

इस घटना के बाद भारत ने इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद विदेश में गिरफ्तारी संभव हुई है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट भी निलंबित कर दिए हैं ताकि वे किसी अन्य देश न जा सकें.

क्या होता है पासपोर्ट सस्पेंड होने का मतलब?

किसी का पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब है कि उस शख्स का पासपोर्ट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिया गया है, जिससे वह विदेश यात्रा नहीं कर सकता. भले ही वह उसके पासपोर्ट हों. यह अक्सर आपराधिक मामलों और गंभीर कारणों से होता है और इसे फिर से एक्टिव करवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया या शर्तों को पूरा करना पड़ता है. विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों में भी ये देखा गया था.

आग के बीच रवाना हुए थाईलैंड

गौरतलब है कि 6-7 दिसंबर की रात 1:17 बजे, जब आग बुझाने की कोशिशें जारी थीं, उसी दौरान लूथरा ब्रदर्स ने एक ट्रैवल पोर्टल से फुकेट के लिए टिकट बुक कर लिए थे. जब पुलिस और प्रशासन अरपोरा में आग से लोगों को बचाने में जुटे थे, उसी समय आरोपी देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे.

गोवा क्लब हादसे में 25 लोगों की गई जान

बताते चलें कि गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे. इनमें 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट बताए गए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा कुछ घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. पुलिस ने उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी कराया. इतने दिन के बाद अब लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है.