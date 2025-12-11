गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं को 24 घंटे में लाया जा सकता है भारत: सूत्र

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. सूत्रों की मानें तो अब उन्हें जल्द ही भारत लाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, उनके पासपोर्ट निलंबित होने के बाद थाईलैंड में उनकी मौजूदगी अवैध हो गई थी, इसी प्रावधान के तहत उन्हें रोका गया और हिरासत में लिया गया. अब 24 घंटे में उन्हें भारत भी लाया जा सकता है.

सूत्रों ने बताया, अब भारतीय अधिकारियों को उन्हें वापस लाने के लिए टीम भेजनी होगी. सरकार की ओर से कहा गया है कि थाई सरकार बेहद सहयोगी रही है और कार्रवाई बहुत तेज़ी से हुई है.

पासपोर्ट सस्पेंड हुए तब जाकर हिरासत में आए लूथरा ब्रदर्स

इससे पहले भारत ने इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी किया था और विदेश मंत्रालय ने उनके पासपोर्ट निरस्त कर दिए थे. गोवा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हैं.

हाथ बंधे और साथ में पासपोर्ट

थाईलैंड से आई तस्वीर में गौरव और सौरभ लूथरा के हाथ में हथकड़ी है और दोनों भाई का पासपोर्ट भी दिख रहा है. इस तस्वीर में पास में खड़ा अधिकारी दोनों भाइयों का पासपोर्ट दिखा रहा है. बता दें कि भारत सरकार ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था. इसी के बाद दोनों थाईलैंड पुलिस की हिरासत में आए.

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा 6 दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की थी.

गोवा क्लब हादसे में 25 लोगों की गई जान

बताते चलें कि गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे. इनमें 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट बताए गए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा कुछ घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. पुलिस ने उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी कराया. इतने दिन के बाद अब लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है.