गोवा अग्निकांड में अब ED की एंट्री, लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर दिल्ली से गोवा तक छापेमारी

गोवा के जिस नाइट क्लब में लगी आग में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, उसके मालिकों पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी शिकंजा कस लिया है. नाइट क्लब के मालिक- सौरव लूथरा और गौरव लूथरा की संपत्तियों पर शुक्रवार को ED छापेमारी कर रही है. ये छापेमारी दिल्ली और गोवा में की जा रही है. बताया जा रहा है कि छापेमारी लूथरा ब्रदर्स के घर पर भी की जा रही है.

गोवा के अरपोरा इलाके में बने नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में पिछले साल 6 और 7 दिसंबर की रात को आग लग गई थी. इस दुर्घटना में लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी. आग लगते ही क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें वहां पकड़ लिया गया था और फिर भारत लाया गया था.

दोनों भाई अभी जेल में बंद हैं और अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने के बाद ED छापेमारी कर रही है. गोवा में हुए अग्निकांड से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसों की हेराफेरी और संदिग्ध लेन-देन की जांच ED कर रही है.

बताया जा रहा है कि पहले से ही दर्ज मामलों के आधार पर ED ने जांच शुरू की थी और शुक्रवार को इसी सिलसिले में दिल्ली और गोवा में छापेमारी की जा रही है.

गोवा के नाइट क्लब में 6-7 दिसंबर की रात को आग लग गई थी. जिस वक्त आग लगी थी, उस वक्त लूथरा ब्रदर्स भारत में ही थे. पुलिस ने बताया था कि आग लगने के कुछ घंटे बाद ही लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे. कुछ दिन में ही दोनों भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया था. इस मामले में लूथरा ब्रदर्स के अलावा नाइट क्लब के मैनेजर और स्टाफ के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था.