फरारी से हथकड़ी तक, लूथरा बंधुओं की गोवा टु थाइलैंड की पूरी कहानी पढ़िए

7 दिसंबर: गोवा की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव स्थित लोकप्रिय पार्टी स्थल ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में रात करीब डेढ़ बजे आग लगी. 25 लोगों की मौत.

7 दिसंबर: दोनों आरोपी आग लगने की घटना के तुरंत बाद सुबह 5.30 बजे फुकेत के लिए 6ई 1073 उड़ान में सवार हो गए थे. नाइट क्लब में आग लगने की घटना आधी रात के आसपास हुई थी. गोवा के नाइटक्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटे बाद ही उसके मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फुकेत भाग गए थे.

पढ़िए, हाथ बंधे... गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं की थाईलैंड से पहली तस्वीर सामने आई

7 दिसंबर: गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपने प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना मिलते ही एक घंटे के भीतर थाइलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए थे. गोवा पुलिस की जांच के अनुसार लूथरा बंधुओं ने सात दिसंबर को देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे.

7 दिसंबर: राज्य पुलिस ने गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया.

यह भी पढ़ें, गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं को 24 घंटे में लाया जा सकता है भारत: सूत्र

8 दिसंबर: गोवा पुलिस की टीम नाइट क्लब के सह-मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा के दिल्ली विश्वविद्यालय के पास स्थित उनके आवास पर पहुंची. लूथरा बंधु हडसन लेन स्थित अपने आवास पर नहीं मिले. अदालत ने राज्य को जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

9 दिसंबर: गोवा पुलिस ने ‘इंटरपोल ब्लू नोटिस' जारी करने के लिए सीबीआई से किया संपर्क. इंटरपोल ने क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ‘ब्लू नोटिस' जारी किया.

9 दिसंबर: गोवा पर्यटन विभाग ने आग से तबाह हुए नाइट क्लब के फरार मालिकों - सौरभ और गौरव लूथरा के वागाटोर समुद्र तट पर स्थित ‘रोमियो लेन' के अवैध क्लब को मंगलवार को ध्वस्त किया गया. सौरभ और गौरव लूथरा ने पर्यटन विभाग की जमीन पर क्लब का निर्माण किया था. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को क्लब गिराने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. लकड़ी से बनी इस संरचना को मशीनों की मदद से गिरा दिया गया और पर्यटन विभाग ने 198 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया. पुलिस की मौजूदगी में दो घंटे के अंदर ही ढांचे को गिरा दिया गया.



9 दिसंबर: गोवा पुलिस ने मंगलवार को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के चार मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में लिया.

10 दिसंबर: गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिकों में से एक अजय गुप्ता को बुधवार को ट्रॉजिट रिमांड पर दिल्ली से गोवा लाया गया.गोवा पुलिस गुप्ता को लेकर विमान से रात 9:45 बजे मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा पहुंची फिर उसे आगे की जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया गया.

10 दिसंबर: गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे, जिसने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी. आरोपियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब मांगा और अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की.