गाजियाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुआं; दिल्ली के नजफगढ़ में भी आग से हादसा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. नोवा कंपनी में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद कुछ ही देर में आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया. कंपनी में प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और अन्य प्लास्टिक सामग्री मौजूद होने के की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई.

आग की लपटों के साथ चारों तरफ आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आग की विकरालता को देखते हुए एक दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

फिलहाल, दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं. अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है.

दिल्ली की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग

राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ के नांगली सकरावति इलाके में एक कपड़ों की फैक्ट्री में शाम 4:22 बजे आग लग गई. जानकारी मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस की कुल 25 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

(गाजियाबाद से अभिषेक के इनपुट के साथ)

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