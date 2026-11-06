दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लग गई है. ये आग की ये घटना 'चेन वाली गली' के 13 ब्लॉक में, पुरी प्लाजा की एक दुकान में हुई है. आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है. इसके अलावा, पानी के अतिरिक्त टैंकर और लाइटिंग का सामान भी घटनास्थल पर भेजा गया है.दुकान में आग लगने की यह घटना शुक्रवार तड़के हुई. जिसके बाद वहां अफरातफरी मच गई. आनन-फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल की 22 गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. आग बुझाने का काम लगातार जारी है.

आग से दुकान में किना नुकसान हुआ है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. आग बुझने की कोशिश लगातार जारी है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. जिस दुकान में आग लगी है वह ऊपर की मंजिल पर है. आग की तेज लपटों और धुएं के बीच दमकलकर्मियों के लिए इस पर काबू पाना बड़ी चुनौती है. शटर खोलकर अंदर जाने की कोशिश दमकल कर्मियों ने की, जिससे आग पर वक्त रहते काबू पाया जा सके.

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