परिसीमन या डिलिमिटेशन शब्द बार-बार आप कल से सुन रहे होंगे. अब आने वाले कई महीनों तक इसकी लगातार चर्चा रहेगी. ऐसे में सबसे पहले समझिए परिसीमन होता क्या है. परिसीमन को आसान भाषा में बताएं तो ये जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को फिर से तय करने को कहा जाता है. मतलब आपके लोकसभा और विधानसभा सीट को जनसंख्या के आधार पर फिर से निर्धारित करना.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी. 30 नवंबर को लोकसभा में बिल पेश होगा. परिसीमन बिल के 50% एकसमान वृद्धि मॉडल के हिसाब से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं. यह फॉर्मूला दक्षिण बनाम उत्तर के प्रतिनिधित्व संतुलन को साधने की कोशिश करता है .

सरकार का प्रस्ताव: सभी राज्यों में सीटों की एकसमान 50% बढ़ोतरी

आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है. यह फॉर्मूला विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की उस प्रमुख मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की बात कही जाती रही है. हालांकि, इससे संसदीय प्रतिनिधित्व का व्यापक संतुलन तो बना रहेगा, लेकिन इसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री का आश्वासन: दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं, लाभ होगा

प्रस्तावित 'परिसीमन विधेयक, 2026' से दक्षिणी राज्यों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी सीटों में बढ़ोतरी से उन्हें फायदा ही होगा.

50% वृद्धि वाले मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 निर्वाचित सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी.

लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी, और सदन की कुल सीटों में उनकी हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत के स्तर पर यथावत बनी रहेगी.

50% वृद्धि के बाद राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशवार अनुमानित सीटें

यदि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है, तो प्रत्येक राज्य की वर्तमान और प्रस्तावित सीटों का गणित इस प्रकार होगा:

क्र. सं. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान सीटें 50% वृद्धि कुल नई सीटें 1 आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 25 13 38 2 अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) 2 1 3 3 असम (Assam) 14 7 21 4 बिहार (Bihar) 40 20 60 5 छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh 11 6 17 6 गोवा (Goa) 2 1 3 7 गुजरात (Gujarat) 26 13 39 8 हरियाणा (Haryana) 10 5 15 9 हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) 4 2 6 10 झारखंड (Jharkhand) 14 7 21 11 कर्नाटक (Karnataka) 28 14 42 12 केरल (Keralam) 20 10 30 13 मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) 29 15 44 14 महाराष्ट्र (Maharashtra) 48 24 72 15 मणिपुर (Manipur) 2 1 3 16 मेघालय (Meghalaya) 2 1 3 17 मिजोरम (Mizoram 1 1 2 18 नागालैंड (Nagaland) 1 1 2 19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT Delhi) 7 4 11 20 ओडिशा (Odisha) 21 11 32 21 पुडुचेरी (Puducherry) 1 1 2 22 पंजाब (Punjab) 13 7 20 23 राजस्थान (Rajasthan) 25 13 38 24 सिक्किम (Sikkim) 1 1 2 25 तमिलनाडु (Tamil Nadu) 39 20 59 26 तेलंगाना (Telangana) 17 9 26 27 त्रिपुरा (Tripura) 2 1 3 28 उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) 80 40 120 29 उत्तराखंड (Uttarakhand) 5 3 8 30 जम्मू और कश्मीर (UT of J&K) 5 3 8 31 पश्चिम बंगाल (West Bengal) 42 21 63 32 अन्य केंद्र शासित प्रदेश (ANI, CH, DNH, DD, LKD एवं लद्दाख — प्रत्येक 1 सीट) 6 3 9 33 लोकसभा में मनोनीत सदस्य (Nominated Members) 2 --------- 2 कुल संपूर्ण योग (TOTAL) 545 272* 817*

*नोट: उपरोक्त टेबल प्रस्तावित 50% वृद्धि के आकलन पर आधारित है; राउंडिंग ऑफ के कारण कुछ संख्याओं में थोड़ा अंतर हो सकता है.

परिसीमन का चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ सकता है?

निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण से किसी क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों की संख्या समान रहने के बावजूद जीत-हार के नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं. इसे दो व्यावहारिक उदाहरणों (केस स्टडी) से समझा जा सकता है:

केस 1: वोटों और सीटों का गणित

परिसीमन से पहले (18 लाख मतदाता): एक ही सीट पर पार्टी A को 10 लाख वोट मिलते हैं और वह जीत जाती है, जबकि पार्टी B को 8 लाख वोट मिलते हैं.

परिसीमन के बाद (9-9 लाख की दो सीटें): सीट का बंटवारा इस तरह होता है कि 'सीट 1' में पार्टी A के मजबूत बूथ/विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, जिससे 'सीट 2' पर उसका प्रभाव कम हो जाता है.

सीट 1 का परिणाम: पार्टी A को 6 लाख और पार्टी B को 3 लाख वोट मिलते हैं (पार्टी A विजयी).

सीट 2 का परिणाम: पार्टी A को 4 लाख और पार्टी B को 5 लाख वोट मिलते हैं (पार्टी B विजयी).

निष्कर्ष: दोनों पार्टियों के कुल वोट (10 लाख और 8 लाख) वही रहते हैं, फिर भी पार्टी B को 1 सीट का सीधा लाभ मिल जाता है.

केस 2: सामाजिक स्तर पर बदलाव

परिसीमन से पहले: मान लीजिए एक सीट में 60% मुस्लिम और 40% हिंदू मतदाता हैं. मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से 'पार्टी A' आसानी से जीत जाती है.

परिसीमन के बाद विभाजन: सीट को इस प्रकार बांटा जाता है कि 'सीट 1' में कुल मुस्लिम आबादी का 80% हिस्सा आ जाता है, जबकि 'सीट 2' में केवल 20% मुस्लिम मतदाता रह जाते हैं.

सीट 1 की नई संरचना: 80% मुस्लिम और 20% हिंदू मतदाता.

सीट 2 की नई संरचना: 80% हिंदू और 20% मुस्लिम मतदाता.

निष्कर्ष: सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना पूरी तरह बदल जाने से 'पार्टी A' को नुकसान होता है और दूसरी सीट पर कोई नई 'पार्टी B' चुनाव जीत सकती है.

भारतीय संसद के संदर्भ में परिसीमन: संवैधानिक एवं ऐतिहासिक आधार

जनसंख्या और सीटों का संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 82): लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद कानून बनाकर एक 'परिसीमन अधिनियम' (Delimitation Act) लागू करती है. इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है.

सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत 'एक नागरिक - एक वोट - एक मूल्य' (One Citizen - One Vote - One Value) है. संविधान का अनुच्छेद 81(2) यह सुनिश्चित करता है कि किसी राज्य की सीटों की संख्या और वहां की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासंभव समान रहे. वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर जब लोकसभा की 543 सीटें तय की गई थीं, तब देश की आबादी लगभग 54.8 करोड़ थी और प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत जनसंख्या 10.1 लाख थी. वर्तमान (2026) के UIDAI अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ (1971 की लगभग 2.6 गुना) को पार कर गई है, जिससे प्रति सीट औसत जनसंख्या बढ़कर लगभग 26 लाख हो गई है.

1971 के बाद सीटों की संख्या पर रोक क्यों लगाई गई थी?

देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के स्तर पर ही स्थिर (Freeze) कर दिया गया था, ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटों का राजनीतिक लाभ न मिले. यह रोक पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2000 तक लागू की गई थी, जिसे बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया. अब 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाना है.

नया संसद भवन और महिला आरक्षण से सीधा जुड़ाव

भविष्य में बढ़ने वाली सांसदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, जिसकी लोकसभा में बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है (जबकि पुराने संसद भवन में यह क्षमता केवल 550 थी). इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा वर्ष 2023 में पारित संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को भी इस कानून के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के उपरांत होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है.

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