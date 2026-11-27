चीन यांग्त्जी नदी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग बना रहा है, जो शील्ड तकनीक से बन रही है. इस 39 किमी लंबे प्रोजेक्ट में सुरंग के अंदर ही पूरा का पूरा 6 लेन वाला हाईवे होगा. इसके अंदर गाड़ियां 100 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार गुजरेंगी. इस प्रोजेक्ट का नाम है हैताई यांग्त्जी रिवर टनल (Haitai Yangtze River Tunnel). इसमें 2 सुरंगें होंगी. बड़ा अपडेट है कि 25 नवंबर को इसकी पहली टनल बोरिंग मशीन यांग्त्जी नदी के दक्षिणी किनारे पर बाहर निकल गई. यानी नदी के नीचे एक तरफ की खुदाई का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है. इस सुरंग का सबसे गहरा हिस्सा नदी तल से 75 मीटर नीचे है.

टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह हाईवे टनल चीन के जियांग्सू प्रांत में यांग्त्जी नदी के नीचे बनाई जा रही है. यह प्रोजेक्ट कुल 39.07 किलोमीटर लंबा है. ध्यान रहे कि पूरी 39 किलोमीटर लंबाई नदी के नीचे नहीं है. इसमें नदी के नीचे का हिस्सा 11.185 किलोमीटर लंबा होगा. यानी कुल प्रोजेक्ट का करीब 28.6% हिस्सा पानी के नीचे होगा. शेष हिस्सा नदी के किनारों पर पहुंचने और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ा है.

यह नदी के उत्तरी किनारे पर नानतोंग के हाइमेन को दक्षिण में सूजौ के ताइकांग और चांगशु से जोड़ेगा. इसे 6-लेन एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाया जा रहा है, जिस पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकेंगी. अभी दाईं तरफ वाली सुरंग का मशीन से खोदा गया हिस्सा 9,315 मीटर लंबा है. इसे चीन में ही बनी 'जियांगहाई' नाम की बोरिंग मशीन ने खोदा है. इस मशीन का सबसे बड़ा खुदाई वाला हिस्सा 16.64 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 5 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा है.

इसे दुनिया की सबसे लंबी अंडरवॉटर हाईवे शील्ड टनल बताया जा रहा है. इसकी खासियत केवल कुल लंबाई नहीं, बल्कि नदी के नीचे बनाई जा रही लंबी शील्ड-बोरिंग टनल है.

खास मशीनों का हो रहा इस्तेमाल

यह शील्ड मशीन से बनी सुरंग होगी. इसे ऐसे समझिए कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी मशीन चलती है, जिसे टनल बोरिंग मशीन (TBM) या शील्ड मशीन कहते हैं. ये मशीन आगे-आगे जमीन को काटती जाती है, और पीछे-पीछे कंक्रीट के रिंग लगाती जाती है. इससे टनल की दीवार बनती जाती है और ऊपर की मिट्टी और पानी नीचे नहीं गिरता.

इस परियोजना में इस्तेमाल की जा रही टनल बोरिंग मशीन का नाम 'जियांगहाई' है. यह चीन में ही बनाई गई मशीन है. मशीन का खुदाई व्यास 16.64 मीटर है. इसका मतलब है कि यह करीब पांच मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर व्यास वाली खुदाई कर सकती है. इसलिए इसे 16-मीटर क्लास की बोरिंग मशीन कहते हैं. चाइना रेलवे 14th ब्यूरो ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के शील्ड टनलिंग मैनेजर मेंग डेफेंग ने कहा है कि अब इस बोरिंग मशीन की टेक्नोलॉजी और टनल बनाने की तकनीक की ताकत साबित हो गई है. मेंग ने बताया कि प्रोजेक्ट टीम ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें नदी के नीचे लगातार 7.46 किलोमीटर आगे बढ़ना और 664 मीटर की हर महीने की खुदाई का रिकॉर्ड शामिल है.

कितना काम हुआ, कितना बाकी

यह मशीन अप्रैल 2025 में नदी के उत्तरी किनारे वाले हाइमेन से टनल खोदना शुरू करके उसी साल सितंबर में नदी वाले हिस्से में पहुंची. मई 2026 में यह अपनी सबसे गहरी जगह पर पहुंची, जो नदी के तल से 75 मीटर नीचे थी, और फिर 25 नवंबर को नदी वाले हिस्से से बाहर निकल आई. ध्यान रहे कि इस प्रोजेक्ट में दो अलग-अलग सुरंगों को खोदना है. दोनों लाइनों की मशीनें सितंबर 2026 तक नदी के सबसे गहरे हिस्से को पार कर चुकी थीं. जहां 25 नवंबर को पहली लाइन ने नदी के नीचे से गुजरने वाली खुदाई पूरी की. जबकि दूसरी लाइन की खुदाई और बाकी निर्माण कार्य अभी पूरा होना बाकी है.

चीन सरकार की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था.

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