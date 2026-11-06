दिल्ली के कार शोरूम में आग लगने से हड़कंप, जल गईं करोड़ों की गाड़ियां; सामने आया रेस्क्यू का डरावना वीडियो

धनतेरस के मौके पर दिल्ली के एमजी रोड स्थित सईदुल अजाब साकेत इलाके में मौजूद KIA कार शोरूम में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. आग इतनी भयावह थी कि शोरूम में खड़ी करोड़ों रुपये की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं.

दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू दिया गया और आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोक लिया गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की भयावह लपटों के बीच रेस्क्यू टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. घने धुएं के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार आग पर काबू पाने और लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं. वहीं, इमारत की छत पर मौजूद लोगों को सीढ़ियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.

इस बीच, मौके से रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दमकलकर्मी आग बुझाने और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. धनतेरस जैसे अहम कारोबारी दिन पर हुए इस हादसे से शोरूम को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

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