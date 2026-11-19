उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक हाईराइज सोसाइटी में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बेसमेंट पार्किंग में खड़ा था और वहीं पटाखा जलाने लगा. पटाखा घूमते हुए आगे बढ़ा और पार्किंग में खड़ी एक कार के बोनट पर जा गिरा. इसके बाद कार में अचानक आग लग गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्टाफ की सूझबूझ से टला बड़ा नुकसान

कार से उठती लपटों को देखकर सोसाइटी के स्टाफ और सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. यदि आग थोड़ी देर और फैलती तो पार्किंग में खड़ी अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ सकती थीं. इससे करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका थी.

सिविक सेंस पर उठे सवाल

घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर नाराजगी जताई. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पॉश सोसाइटी में रहना और महंगी गाड़ियां रखना ही पर्याप्त नहीं है, सार्वजनिक जगहों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना भी जरूरी है. बेसमेंट पार्किंग जैसी बंद जगह में पटाखे जलाना न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि कई लोगों की जान और संपत्ति को खतरे में डाल सकता है.

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