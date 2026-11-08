जयपुर: रेनवाल में लगी भीषण आग में 8 मवेशी जिंदा जले, छप्पर में रखा चारा भी जलकर राख

राजस्थान के जयपुर में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है. जयपुर के रेनवाल में वार्ड नंबर 33 में छपरपोश में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. आग की चपेट में आने से बाड़े में बंधे आठ मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, छप्पर में रखा चारा भी जलकर पूरी तरह राख हो गया. जानकारी के मुताबिक, वार्ड नंबर 33 में पार्षद बोदूराम कुमावत के बाड़े में अचानक आग लग गई.

हादसे के बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बाड़े में रखा चारा व अन्य सामान इसकी चपेट में आ गया. आग में आठ मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई, हादसे में परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही रेनवाल नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया. फिलहाल, आग लगने के पीछे की असली वजहें अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं. गनीमत रही कि दमकलकर्मियों की तत्परता से आग आसपास के रिहायशी इलाकों तक नहीं फैली और एक बड़ा हादसा टल गया.

(जयपुर से सोनू गंगवाल की रिपोर्ट)

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