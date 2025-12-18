टुकड़े-टुकड़े कर अंदर ही रखी है लाश... गाजियाबाद में मकान मालकिन का मर्डर करने वाले किरायदारों का कबूलनामा

मैंने चुन्‍नी से उसका गला घोंटा और फिर टुकड़े-टुकड़े कर दिये... लाश अंदर ही कमरे में सूटकेस में पड़ी हुई है! गाजियाबाद में मकान मालकिन की हत्या के मामले में गुप्ता दंपति को गिरफ्तार किया गया है. उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों अपना जुर्म कबूल करते दिख रहे हैं. पति का कहना है कि मालकिन ने उसे बहुत प्रताड़ित किया. उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था. शाम को घर आई तो मैंने चुन्नी से गला घोंटकर मार दिया. इसके बाद पति ये कहता हुआ दिखा कि मैंने ही उसे मारा है, तभी पत्नी ने कहा कि नहीं मेरा भी रोल है, मैं साथ थी. हम दोनों ने मिलकर मारा. लाश अंदर रखी है. बता दें कि दोनों पति पत्नी ने मालकिन के टुकड़े-टुकड़े कर बैग में लाश को भरा और बेड में छिपा दिया.

काइमेरा सोसाइटी, टावर नंबर F, फ्लैट नंबर 506

राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काइमेरा सोसाइटी की टावर नंबर F के फ्लैट नंबर 506 में किराया लेने आई दीपशिखा शर्मा नाम की महिला की अजय और आकृति गुप्ता दंपति ने बुधवार को हत्या कर दिया. दोनों ने गाला दबाकर हत्या की और फिर बाद में बॉडी को एक शॉपिंग ट्रॉली बैग में रखकर इसको ठिकाने लगाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पकड़े गए. आकृति और अजय गुप्ता नाम के पति पत्नी करीब 8 महीने पहले यहां किराए पर रहने आए थे, शर्मा परिवार का एक फ्लैट इसी सोसाइटी की M टावर में है जहां दीपशिखा अपने पति और बच्चो के साथ रहती थी.

6 महीने का किराया था बकाया

अजय गुप्ता किराएदार और उसकी पत्नी ने इनके पति को कॉल किया कि किराया लेने आ जाओ, करीब 6 महीने का लगभग 90 हजार रुपये बकाया था, इस बात को लेकर विवाद भी रहता था. दीपशिखा के पति ने कहा वो फरीदाबाद है पत्नी को किराया लेने भेज रहे है. दीपशिखा अपने घर से कहकर आई थी, किराया लेकर आ रही हूं, पर जब रात तक वह वापस नहीं आई तो फिर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया. उसके बाद सोसाइटी के लोग गुप्ता दंपति के घर पहुंचते है और फिर दोनों काबुल करते है की उन्होंने दीपशिखा की हत्या कर दी है.

लाश सूटकेस के अंदर काटकर डाली हुई है

किरायदार ने बताया, 'हमारा आना-जाना उन्‍होंने मुश्किल कर दिया था. हम बहुत मेंटल प्रेशर में थे. आज शाम को बेहद परेशान होकर मैंने उसका कत्‍ल कर दिया. मैं इस बात को मानता हूं कि उसका कत्‍ल मैंने किया है, अब मेरी पत्‍नी को परेशान न किया जाए. मैंने चुन्‍नी से उसका गला घोंटकर उसका कत्‍ल किया है. हम अपना जुर्म कबूल करते हैं कि हमने उसे मारा है, अब हम पुलिस के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लेंगे. हमें उसने बहुत टॉर्चर किया था. मेरे हाथों पर भी सब कट लगे हुए हैं.' जब पूछा गया कि लाश कहा है? तो उन्‍होंने कहा, 'यहां अंदर कमरे में लाश पड़ी है. सूटकेस के अंदर काटकर डाली हुई है.

पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई, तो दोनों ने बताया किराए के लिए परेशान करती थी, इसलिए मार दिया. अजय बीमार रहता था, इसलिए किराया नहीं दे पा रहे थे और गुस्से में दीपशिखा को मार दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

