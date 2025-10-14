गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में पति ने 11 साल की बेटी के सामने पत्नी को मारी गोली, जानिए हुआ क्या

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां की एक पॉश सोसायटी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. मामला राजनगर एक्सटेंशन की पॉश सोसायटी अजनारा इंटीग्रिटी का है.पत्नी की हत्या के बाद से पति फरार है. जानकारी के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई है वह एक गैंगस्टर थी. 11 साल की बेटी के सामने ही पिता ने उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया.

पासपोर्ट को लेकर हुआ झगड़ा, पति ने मारी गोली

मृतक महिला का नाम रूबी है, वह गाजियाबाद के थाना मोदीनगर से गैंगस्टर थी.जानकारी के मुताबिक मियां-बीवी में पासपोर्ट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था. मृतक महिला गैंगस्टर एक्ट में नामजद बताई जा रही है.एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक हत्यारे पति का नाम विकास अहलावत और पत्नी का नाम रूबी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के के बीच विवाद रहता था.

पति-पत्नी दोनों ही दबंग, पुलिस को फरार पति की तलाश

मंगलवार को पासपोर्ट को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ. इस दौरान विकास के सिर पर खून सवार हो गया और उसने रूबी को गोली मार दी. इस दौरान 11 साल की बेटी घर पर ही थी, जबकि दूसरी बेटी स्कूल गई हुई थी. दोनों पति-पत्नी का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, रूबी जहां मोदीनगर थाने में 2020 की गैंगस्टर थी, वहीं विकास पर भी कई केस दर्ज हैं. इस घटना के बाद से पुलिस फरार विकास की तलाश कर रही है.

फ्लैट में खौफनाक नजारा

सामने आई घटना की तस्वीर में रूबी का शव किचन के पास पड़ा दिखाई दिया. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी के बीच किचन में ही गहमागहमी हुई होगी. पुलिस के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस सिलसिले में पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा सकती है.

इनपुट- पिंटू तोमर