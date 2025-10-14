विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में पति ने 11 साल की बेटी के सामने पत्नी को मारी गोली, जानिए हुआ क्या

Ghaziabad Murder: एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक हत्यारे पति का नाम विकास अहलावत और पत्नी का नाम रूबी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के के बीच विवाद रहता था.

Read Time: 2 mins
Share
गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में पति ने 11 साल की बेटी के सामने पत्नी को मारी गोली, जानिए हुआ क्या
गाजियाबाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या.
  • गाजियाबाद की एक पॉश सोसायटी अजनारा इंटीग्रिटी में शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.
  • पत्नी की हत्या के बाद से पति फरार है. जानकारी के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई है वह एक गैंगस्टर थी.
  • मियां-बीवी में पासपोर्ट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद गुस्साए पति ने उसे गोली मार दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां की एक पॉश सोसायटी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. मामला राजनगर एक्सटेंशन की पॉश सोसायटी अजनारा इंटीग्रिटी का है.पत्नी की हत्या के बाद से पति फरार है. जानकारी के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई है वह एक गैंगस्टर थी. 11 साल की बेटी के सामने ही पिता ने उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया. 

ये भी पढ़ें- सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा

पासपोर्ट को लेकर हुआ झगड़ा, पति ने मारी गोली

मृतक महिला का नाम रूबी है, वह गाजियाबाद के थाना मोदीनगर से गैंगस्टर थी.जानकारी के मुताबिक मियां-बीवी में पासपोर्ट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था. मृतक महिला गैंगस्टर एक्ट में नामजद बताई जा रही है.एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक हत्यारे पति का नाम विकास अहलावत और पत्नी का नाम रूबी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के के बीच विवाद रहता था.

पति-पत्नी दोनों ही दबंग, पुलिस को फरार पति की तलाश

मंगलवार को पासपोर्ट को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ. इस दौरान विकास के सिर पर खून सवार हो गया और उसने रूबी को गोली मार दी. इस दौरान 11 साल की बेटी घर पर ही थी, जबकि दूसरी बेटी स्कूल गई हुई थी. दोनों पति-पत्नी का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, रूबी जहां मोदीनगर थाने में 2020 की गैंगस्टर थी, वहीं विकास पर भी कई केस दर्ज हैं. इस घटना के बाद से पुलिस फरार विकास की तलाश कर रही है.

फ्लैट में खौफनाक नजारा

सामने आई घटना की तस्वीर में रूबी का शव किचन के पास पड़ा दिखाई दिया. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी के बीच किचन में ही गहमागहमी हुई होगी. पुलिस के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस सिलसिले में पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा सकती है.

इनपुट- पिंटू तोमर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghaziabad, Delhi NCR NEWS, Ghaziabad Firing, Ghaziabad Murder Case, Ghaziabad Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com