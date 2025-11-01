कारों के जानकारों की शराब की दुकान पर बहस, एक ने कैंची से हमला कर दूसरे को मौत के घाट उतारा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में शराब की दुकान पर शराब पी रहे दो लोगों के बीच कारों को लेकर बहस हो गई. बस फिर क्या था यही मामलूी बहस हिंसा की घटना में तब्दील हो गई. इसी दौरान एक शख्स ने दूसरे पर दुकान पर मौजूद कैंची से ताबड़तोड़ आधा दर्जन वार कर दिए. हालांकि घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को QR कोड के जरिए गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें : गोरखपुर क्यों आ रहा है, पटना आ जा...धमकी देने वाले शख्स को BJP सांसद रवि किशन की खुली चुनौती

कैसे शुरू हुआ दोनों में विवाद

गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस के गिरफ्त में खड़ा यह शख्स है पवन ठाकुर. पवन और रविंद्र अलग-अलग थाना क्षेत्र के सेक्टर-9 में शुक्रवार रात को शराब की दुकान से सटी कैंटीन में शराब पी रहे थे. रविंद्र गौतम बुद्ध नगर में कारों की कंपनी फोर्ड में काम करता है, जबकि पवन एक निजी कंपनी में कार ड्राइवर है. दोनों ही कारों के बारे में जानकारी रखते हैं, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ. इसके बाद दोनों के बीच बात इतनी बढ़ी कि एक ने दूसरे की जान ले ली.

ये भी पढ़ें : कानपुर में नशेबाज सिपाही ने किया हंगामा तो ख़ुद चखा हवालात का स्वाद

कैंची से किए कई हमले

विवाद के दौरान पवन ने कैंटीन में काटने के लिए रखी कैंची से रविंद्र पर ताबड़तोड़ आधा दर्जन वार कर दिए. रविंद्र के परिजन पहले उसे जिला सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पवन हत्या करने के बाद फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने पवन द्वारा की गई पेमेंट के QR कोड से उसकी लोकेशन और मोबाइल नंबर निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पवन के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुई कैंची भी बरामद की है.