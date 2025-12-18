गाजियाबाद में फ्लैट का किराया मांगने की मालकिन की हत्या कर शव के टुकड़े कर सूटकेस में भरा, पति-पत्नी अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात में ट्रांसपोर्टर पति और उसकी पत्नी ने अपने मकान मालकिन की हत्या कर दी. मकान मालकिन पिछले चार महीने का बकाया किराया लेने दोनों के पास गई थी. मृतक महिला की नौकरानी की सक्रियता की वजह से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. अगर नौकरानी ने सक्रियता नहीं दिखाई होती तो आरोपी शव लेकर फरार हो गए होते. पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना बुधवार रात की है.

कब और कहां हुई घटना

मृतका दीपशिखा टीचर थीं. वह अपने पति उमेश शर्मा और परिवार के साथ गाजियाबाद के थाना नंदग्राम स्थित राजनगर एक्सटेंशन की पॉश सोसायटी औरा चिमेरा में रहती थीं. इसी सोसायटी के दूसरे टावर में इनका एक और फ्लैट है. उसमें किराएदार ट्रांसपोर्टर अजय गुप्ता अपनी पत्नी आकृति गुप्ता के साथ रहते हैं. दीपशिखा पिछले चार महीने का किराया लेने के लिए दोनों के घर गई थी. जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी तो उनकी तलाश शुरू हुई. सबसे पहले उनकी नौकरानी मीना ने पूछताछ शुरू की. मीना अजय गुप्ता के फ्लैट पर भी गई, लेकिन वहां उसे बरगलाने की कोशिश की गई.इसके बाद परिवार ने सीसीटीवी देखा. इससे पता चला की दीपशिखा फ्लैट में गई तो हैं लेकिन बाहर नहीं निकलीं हैं. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और जब अजय गुप्ता के फ्लैट की तलाशी ली गई तो एक लाल बैग में दीपशिखा का शव मिला.

दीपशिखा की नौकरानी ने बताया कि दोनों पति-पत्नी शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे. इसके लिए उन्होंने एक ऑटो भी सोसाइटी में बुला लिया था. लेकिन मेड ने दोनों को जाने नहीं दिया. इसके बाद दोनों पति-पत्नी लाल बैग लेकर वापस अपने फ्लैट में चले गए. पुलिस ने जांच-पड़ताल में बैग से शव बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी ने मिलकर दीपशिखा की हत्या की है. पुलिस के मुताबिक पहले दीपशिखा के सिर पर कुकर मर गया. इसके बाद दुपट्टे से गला घोट कर उनकी हत्या की गई.

ये भी पढ़ें: देहरादून की हवा को किसकी लगी नजर? दिल्ली की तरह रात होते ही 300 के पार पहुंच रहा AQI