ऑफिस जा रही लड़की पर पालतू कुत्तों का हमला, गाजियाबाद की सोसायटी की घटना

गाजियाबाद में एक युवती पर दो पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया. इस दौरान युवती जान बचाने के लिए दौड़ने लगी, तभी गिरने से उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में लग गई है.

ऑफिस जा रही लड़की पर पालतू कुत्तों का हमला, गाजियाबाद की सोसायटी की घटना
लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
  • गाजियाबाद की एक सोसायटी में दो पालतू कुत्तों ने एक युवती पर हमला कर दिया.
  • जब युवती काम पर जा रही थी. तभी अचानक से दो कुत्तों ने उसपर हमला कर दिया. वह बचने के लिए भागने लगी
  • युवती भागते हुए सीढ़ियों पर गिर गई जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोटें आईं . पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
गाजियाबाद:

गाजियाबाद की एक पॉश सोसायटी से खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां दो कुत्तों ने एक युवती पर हमला कर दिया. इस हमले में युवती के सिर पर गंभीर चोट आई है. जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती काम पर जा रही थी. उसी दौरान दो पालतू कुत्तों ने उसपर हमला कर दिया. लड़की जान बचाने के लिए मौके से भागने लगी और उसी दौरान उसे गंभीर चोट लग गई. ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. वायरल वीडियो में दो पालतू कुत्ते लड़की के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं. 

सीढ़ियों पर गिरने से लगी चोट

इस पूरे मामले पर लड़की के पिता का बयान बी समाने आया है. पिता के मुताबिक लड़की लड़खड़ा के सीढ़ियों पर गिरी. जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोट आई है. लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. घटना 18 अगस्त की है. 

दो बच्चों पर किया हमला

हाल ही में राजस्थान में आवारा कुत्तों के हमले में दो बच्चों के घायल होने की अलग-अलग घटनाएं सामने आई थी. उदयपुर में रविवार शाम पांच साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने उस समय हमला कर दिया जब वह घर के पास खेल रहा था. ये घटना गौतम विहार कॉलोनी में गौरांश (पांच) की थी.इस हमले में गौरांश घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया.

सीसीटीवी फुटेज में आवारा कुत्ते बच्चे को जमीन पर पटकते और घसीटते हुए दिख रहे थे. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां दौड़ी और कुत्तों को भगाकर उसे बचाया. वहीं, अलवर जिले में भी सोमवार को आवारा कुत्तों ने आठ साल के योगेश पर हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि बच्चे की गर्दन, चेहरा, पीठ, कूल्हे, जांघ, हाथ, पैर और पेट सहित लगभग पूरे शरीर पर कई गहरे घाव हो गए हैं.

स्थानीय लोगों के अनुसार, योगेश दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट रहा था तभी उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आठ से 10 आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया। लड़के की चीख सुनकर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े और लाठियों से कुत्तों को भगाया. बच्चे की मां और दादी ने बताया कि योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया. (भाषा इनपुट के साथ)

पिंटू तोमर की रिपोर्ट

