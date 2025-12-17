ओडिशा के गांव में जन्म के तुरंत बाद फेंके गए नवजात को कुत्तों ने नोंच डाला, शव के टुकड़े देख कांप उठे लोग

Odisha News Today: ओडिशा के बालासोर जिले में मंगलवार को मानवता को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सोरो पुलिस स्टेशन के तहत चित्तल पंचायत के बालिकतिरन गांव में एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया, जिसके बाद आवारा कुत्तों ने उसे नोंच डाला.

खेल के मैदान के पास दिखा भयावह दृश्य

यह अमानवीय दृश्य गांव के खेल के मैदान के पास तब सामने आया जब स्थानीय निवासियों ने आवारा कुत्तों के एक झुंड को मानव शरीर के अंग नोचते हुए देखा. करीब से देखने पर पुष्टि हुई कि अवशेष एक नवजात शिशु के थे. यह देखते ही स्थानीय लोग तुरंत कुत्तों को भगाकर दूर ले गए और शिशु के शरीर के कुछ हिस्सों को बरामद करने में कामयाब रहे. इस घटना से पूरे इलाके में गहरा सदमा फैल गया है.

पुलिस ने शव बरामद कर शुरू की जांच

घटना की सूचना तुरंत सोरो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली अनंतपुर पुलिस चौकी को दी गई. पुलिस अधिकारियों ने बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचकर शिशु के अंगों को बरामद किया. स्थानीय निवासियों की उपस्थिति और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए पुलिस ने शव को सम्मानपूर्वक दफना दिया.

प्रारंभिक जांच और अमानवीय कृत्य

पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद खुले मैदान में छोड़ दिया गया होगा, जिसके कारण वह आवारा जानवरों का शिकार बन गया. हालांकि, शिशु की मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. पुलिस अब इस अमानवीय कृत्य के पीछे के दोषियों की पहचान करने के लिए तेजी से जांच कर रही है. सुराग जुटाने के लिए आस-पास के सभी मेडिकल सेंटरों और घरों की छानबीन की जा रही है.

इस घटना के बाद बालिकतिरन गांव के निवासियों में गहरा आक्रोश है. लोगों ने इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

