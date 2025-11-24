दिल्ली में फिर पिटबुल का आतंक, गली में खेल रहे 6 साल के बच्चे पर हमला कर काट दिया कान

दिल्ली में एक बार फिर पिटबुल का आतंक देखने को मिला है. मामला प्रेम नगर इलाके का है. गली में खेल रहे एक छह साल के बच्चे पर पड़ोसी के पिटबुल ने अचानक हमला बोल दिया. डॉग बच्चे को सड़क पर बुरी तरह से घसीटने लगा. ये देखते ही डॉग मालिक वहां दौड़ी और बच्चे को उसके मुंह से छुड़ाने की कोशिश करने लगी. लेकिन पिटबुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था. उसने बच्चे का कान अपने मुंह में भर लिया. काफी मशक्कत के बाद बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया गया.

ये भी पढ़ें- महिला न्यूज एंकर ने चैनल के दफ्तर में ही लगा ली फांसी, जानिए आखिर हुआ क्या

पिटबुल ने काट दिया बच्चे का कान

पिटबुल के हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है. डॉग ने उसका दाहिना कान आधा काट लिया है. आनन-फानन में बच्चे के माता-पिता पड़ोसियों की मदद से बचाकर तुरंत BSA हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और बाद में उसे सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने पीड़ित और उसके पिता का बयान दर्ज कर पिटबुल मालिक को गिरफ्तार कर उके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

गली में खेल रहे बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 नवंबर की शाम 5:38 बजे प्रेम नगर थाने में एक PCR कॉल आई. कॉल कर कहा गया कि एक छोटे बच्चे को पिटबुल ने बुरी तरह काट लिया है और माता-पिता उसे हॉस्पिटल ले गए हैं. पूछताछ करने पर पता चला कि 6 साल का बच्चा गली में खेल रहा था, तभी उसके पड़ोसी राजेश पाल के पिटबुल ने वहां आकर उस पर ज़ोरदार हमला बोल दिया.

जानकारी के मुताबिक, पिटबुल मालिक राजेश पाल का बेटा सचिन पाल हत्या की कोशिश के मामले में जेल में बंद है. वही करीब 1.5 साल पहले उसे पालने के लिए घर लाया था. बता दें कि पीड़त बच्चे के पिता दिनेश एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं.