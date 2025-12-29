कोहरे का कहर! 50 ट्रेनें देरी से, दिल्ली से जयपुर तक फ्लाइट में देरी से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

- दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कई जगह 50 मीटर रह गई है और पूरे क्षेत्र में दृश्यता कम हो गई है
- कोहरे के कारण वाहन धीरे चल रहे हैं, ट्रेनों की गति घट गई है तथा उड़ानों को उड़ान भरने में दिक्कतें हो रही
- रेलवे अधिकारियों के अनुसार राजधानी, तेजस, दुरंतों समेत 100 से अधिक ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं
बेहद घने कोहने के कारण दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कई जगह जीरो हो गई है. पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में सड़कों पर गाडि़यां रेंग रही हैं, ट्रेनों के पहियों की स्पीड कम हो गई है और फ्लाइटों को उड़ान भरने और लैंड करने में कठिनाई हो रही है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घने कोहरे के कारण राजधानी, तेजस, दुरंतों समेत 110 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. वहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 224 फ्लाइट भी देरी से उड़ान भर रही हैं.
ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक 224 फ्लाइट डिले हैं.
- दिल्ली आने वालीं 58 उड़ने लेट
- उड़ाने भरने वालीं 166 फ्लाट्स डिले
दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं
- आईजीआई एयरपोर्ट पर आने वाली 4 फ्लाइट कैंसिल
- दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वालीं भी 4 उड़ाने रद्द हैं.
Dense fog in Delhi delays flights, causing schedule disruptions at IGI Airport— ANI Digital (@ani_digital) December 29, 2025
Read @ANI Story l https://t.co/3A648ysfAx#DenseFog #Delhi #IGI #Ahemdabad #Indigo #AirIndia pic.twitter.com/wZ8m2aLIKX
विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर
साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत घने कोहरे से हुई है. सुबह दिल्ली में तमाम जगहों पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर है. दिल्ली एनसीआर वाले ठंड, प्रदूषण और कोहरा तीनों तीनों की मार झेल रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट का कहना है कि घने कोहरे के कारण उड़ानें वर्तमान में श्रेणी III की स्थिति में संचालित हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी या उड़ानें रद्द हो सकती हैं. हमारी ग्राउंड टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उनकी सहायता कर रही हैं. उड़ानों के नवीनतम अपडेट के लिए, कृपया अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें.
ये भी पढ़ें :- यूपी, दिल्ली से बिहार तक घना कोहरा, ठंड ने भी दिखाए तेवर, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल
घने कोहरे की वजह से आइजीआइ हवाई अड्डे पर दृश्यता 800 मीटर के आसपास है. इस कारण इंडिगो एयरलाइंस को 13 उड़ानें रद करनी पड़ीं, वहीं 100 से अधिक उड़ानें देरी से उड़ रही हैं.
कब मिलेगी घने कोहरे से राहत?
पूरे एनसीआर में आज घने कोहरे की चादर छाई हुई है. कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. आईएमडी के अनुसार 29 दिसंबर को सुबह के समय 'वेरी डेंस फॉग' का अलर्ट जारी किया गया था. वहीं, 30 दिसंबर को 'डेंस फॉग' और 31 दिसंबर को 'मॉडरेट फॉग' की स्थिति बनी रही. पूर्वानुमान के अनुसार 1 जनवरी को एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. इस दिन अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
ये भी पढ़ें :- अगले 3 दिन कोहरे का कहर, यूपी, दिल्ली से बिहार तक अलर्ट, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम
2 और 3 जनवरी को भी सुबह के समय मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है, जहां न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिर सकता है. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, मास्क का प्रयोग करें और बच्चों, बुजुर्गों व सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं