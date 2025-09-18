विज्ञापन
कोटा के रेस्टोरेंट में फायरिंग कर दहशत फैलाने आए थे बदमाश, मालिक और साथियों ने मेज-कुर्सी से दिया जवाब

पुलिस के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश और रंगदारी से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी गुड्डू कबाड़ी और उसके साथी ‘सादरी कमेटी’ के लिए पैसे की मांग कर रहे थे. जब रेस्टोरेंट मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें धमकी दी गई और फिर उन पर हमला कर दिया गया.

कोटा के रेस्टोरेंट में फायरिंग कर दहशत फैलाने आए थे बदमाश, मालिक और साथियों ने मेज-कुर्सी से दिया जवाब
  • कोटा शहर के एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट में हथियारबंद बदमाशों ने देर रात हमला किया और फायरिंग की.
  • रेस्टोरेंट मालिक अतीक और उनके साथियों ने बहादुरी से बदमाशों का मुकाबला किया, जिससे बदमाश भागने पर मजबूर हुए.
  • इस घटना में एक युवक बंटी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जयपुर:

राजस्थान के कोटा शहर में देर रात एक हैरान कर देने वाली घटना हुई, यहां एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट में हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया. बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की. लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक और उनके साथियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, जिसकी वजह से बदमाशों को जान बचाकर भागना पड़ा. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

रेस्टोरेंट में क्या हुआ?

यह घटना भीमगंज मंडी थाना इलाके के स्टेशन मार्केट में स्थित एक रेस्टोरेंट की है. देर रात करीब आधा दर्जन बदमाश अचानक रेस्टोरेंट में घुस आए. उनके पास दो अवैध पिस्तौल, एक देसी कट्टा, चाकू, लोहे की सरिया और पाइप जैसे हथियार थे. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही एक बदमाश ने रेस्टोरेंट मालिक अतीक के सिर पर पिस्तौल तानी, तभी अतीक और उनके साथियों ने तुरंत पलटवार करते हुए कुर्सी और मेज से उन पर हमला कर दिया.

इस हाथापाई के दौरान, बाहर खड़े एक बदमाश ने देसी कट्टे से फायरिंग भी कर दी. गोली सीधे फ्रिज पर लगी, जिसके छर्रे लगने से बंटी नामक एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुरानी रंजिश और रंगदारी का मामला

पुलिस के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश और रंगदारी से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी गुड्डू कबाड़ी और उसके साथी ‘सादरी कमेटी' के लिए पैसे की मांग कर रहे थे. जब रेस्टोरेंट मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें धमकी दी गई और फिर उन पर हमला कर दिया गया.

घटने की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इस वारदात में हिस्ट्रीशीटर गुड्डू कबाड़ी और उसके साथी शामिल हैं. फिलहाल, सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है.
 

