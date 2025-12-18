Petrol Diesel Price Today: आज 18 दिसंबर को पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, टंकी फुल कराने से पहले फटाफट जानें ताजा रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में आज 18 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल ने कई रेट अपडेट कर दिए हैं.देश के कई शहरों में आज पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ी हैं.आपको बता दें पेट्रोल- डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट हर दिन जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं.

ऐसे में अगर आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह जान लें कि आज आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है. चलिए जानते हैं आज के लेटेस्ट रेट्स...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का दाम (Petrol-Diesel Price Today)

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today)के रेट में कोई खास बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है.

मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है.

वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 100.85 रुपये और डीजल 92.44 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

हर रोज क्यों अपडेट होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं. इनमें इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें, रुपये-डॉलर का एक्सचेंज रेट और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया टैक्स अहम है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू घटती है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाता है.

ऑनलाइन चेक करें पेट्रोल-डीजल के दाम

आप घर बैठे ही अपने शहर के पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) के रेट तुरंत जान सकते हैं.अगर आप अपने शहर में पेट्रोल या डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं. आप सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (Indian Oil), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) की ऑफिशयव वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रेट पता कर सकते हैं.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की वेबसाइट: https://iocl.com/

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की वेबसाइट: https://www.bharatpetroleum.in/

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की वेबसाइट: https://www.hindustanpetroleum.com/

SMS के जरिये जानें पेट्रोल या डीजल की ताजा कीमत