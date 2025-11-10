किराये के कमरे में रखा था 360 किलो विस्फोटक, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुजम्मिल... फरीदाबाद पुलिस ने दिए ये अपडेट

फरीदाबाद के पुलिस कमिश्‍नर सत्‍येंद्र कुमार ने बताया कि जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. इस ऑपरेशन के दौरान 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2 राइफल और कई चीजें मिली हैं. गिरफ्तार किया गया डॉक्‍टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. ये अकेला ही रहता था. जहां से विस्‍फोटक बरामद हुआ है, वो एरिया धौज थाना क्षेत्र में आता है.

कमरे से क्‍या-क्‍या हुआ बरामद

1 कैननकॉक असॉल्ट राइफल (एके 47 जैसी होती है. उससे थोड़ा छोटी है.) और 3 मैगजीन, 83 लाइव कारतूस

1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, दो मैगजीन

8 बड़े सूटकेस

4 छोटे सूटकेस

एक बाल्टी

360 किलो ज्वनशील पदार्थ (अमोनियम नाइट्रेट का शक)

20 टाइमर्स

4 बैटरी वाले टाइमर्स

24 रिमोट

5 किलो हैवी मैटल

वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वायरिंग आदि बरामद किया.

फरीदाबाद पुलिस कमिश्‍नर सतेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था. आरोपी के पास से एक कैंटॉप राइफल, दो मैगजीन, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक पदार्थ जो लगभग 6 सूटकेसों में था. आरोपी फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी में फिजिशियन के पद पर काम करता था. हम नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं. अभी इस मामले में जांच की जा रही है.

बता दें कि जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है. जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने पिछले दिनों डॉक्‍टर आदिल को गिरफ्तार किया था. आदिल की निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी अस्‍तापताल के लॉकर से एक एके74 बरामद हुई थी. आदिल से जब पूछताछ हुई, तो फरीदाबाद में 360 किलो से जयादा विस्‍फोटक होने की जानकारी मिली. इसके बाद जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने एक टीम बनाकर हरियाणा भेजा और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया.